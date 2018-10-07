В Милейково состоялось очередное заседание комиссии, координирующей работу по содействию занятости населения

Очередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения прошло совместно с отделом охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел райисполкома. Работой заседания руководила председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова.

Работа заседания комиссии началась с заслушивания информации председателя Подсолтовского сельского исполнительного комитета Аксаны Лисовской по выполнению протокола поручений заседания комиссии, которое состоялось в деревне Милейково. Аксана Викторовна проинформировала, что согласно протоколу поручений два человека трудоустроены, а двое мужчин установили отцовство.

Исходя из того, что одним из направлений деятельности комиссии является профилактическая работа с жителями района, которые длительный период являются безработными, на очередное заседание были приглашены пятеро человек этой категории.





Комиссия заслушала каждого из них. Причины, по которым не работают молодые люди, разные. Одних не устраивает зарплата, другим не позволяет здоровье. Но итог один и тот же: их «безработный стаж» от нескольких месяцев до нескольких лет. Имея специальности, которые востребованы в районе, они на работу не спешат, существуют на временные заработки или являются иждивенцами.

Двум из приглашённых на заседание комиссией рекомендовано обратиться в организации района для сезонного трудоустройства кочегарами. Остальные отчитаются на следующем заседании о самостоятельно проделанной работе по трудоустройству.

На заседании комиссии также обратилась жительница Мстиславля, которая не согласна с суммой окончательного расчёта при увольнении. Ей рекомендовано обратиться в комиссию по трудовым спорам той организации, откуда уволилась.