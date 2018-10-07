Скоростная погоня со стрельбой: в Слуцке задержали пьяного водителя без прав

Во время преследования сотрудники ГАИ неоднократно включали на служебном авто маяк синего и красного цветов, призывали остановиться через громкоговорящее устройство. Водитель Volkswagen Jetta всё равно игнорировал требования и, создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения, ехал по улице Ленина в сторону кафе «355 км», расположенного под Слуцком. Инспекторам пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух. Остановить нарушителя удалось только тогда, когда он заехал на территорию кафе.



В отношении водителя — 26-тилетнего жителя Слуцкого района — было составлено пять административных протоколов. Он вел транспортное средство в состоянии алкогольного опьянения, не имел водительских прав, да и автомобиль принадлежал не ему. В ходе погони нарушитель развил скорость 140 км/ч.

