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Скоростная погоня со стрельбой: в Слуцке задержали пьяного водителя без прав
08.10.2018 — Разное | Soligorsk News
1 октября 2018 22:57 3225
В Слуцке нарушитель проигнорировал требование об остановке, и сотрудникам ГАИ пришлось начать за ним погоню.
1-го октября, примерно в 3 часа ночи водитель автомобиля Volkswagen Jetta проигнорировал требования ГАИ остановиться, после чего сотрудникам пришлось начать погоню на служебном автомобиле.
Во время преследования сотрудники ГАИ неоднократно включали на служебном авто маяк синего и красного цветов, призывали остановиться через громкоговорящее устройство. Водитель Volkswagen Jetta всё равно игнорировал требования и, создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения, ехал по улице Ленина в сторону кафе «355 км», расположенного под Слуцком. Инспекторам пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух. Остановить нарушителя удалось только тогда, когда он заехал на территорию кафе.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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1 октября 2018 22:57 3225 В Слуцке нарушитель проигнорировал требование об...
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