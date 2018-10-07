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Скоростная погоня со стрельбой: в Слуцке задержали пьяного водителя без прав

08.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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1 октября 2018 22:57 3225

В Слуцке нарушитель проигнорировал требование об остановке, и сотрудникам ГАИ пришлось начать за ним погоню.

Автор: Эдуард Кидяев.

1-го октября, примерно в 3 часа ночи водитель автомобиля Volkswagen Jetta проигнорировал требования ГАИ остановиться, после чего сотрудникам пришлось начать погоню на служебном автомобиле.  

Скоростная погоня со стрельбой: в Слуцке задержали пьяного водителя без прав

Во время преследования сотрудники ГАИ неоднократно включали на служебном авто маяк синего и красного цветов, призывали остановиться через громкоговорящее устройство. Водитель Volkswagen Jetta всё равно игнорировал требования и, создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения, ехал по улице Ленина в сторону кафе «355 км», расположенного под Слуцком. Инспекторам пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух. Остановить нарушителя удалось только тогда, когда он заехал на территорию кафе.

В отношении водителя — 26-тилетнего жителя Слуцкого района — было составлено пять административных протоколов. Он вел транспортное средство в состоянии алкогольного опьянения, не имел водительских прав, да и автомобиль принадлежал не ему. В ходе погони нарушитель развил скорость 140 км/ч.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта kurjer.info

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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1 октября 2018 22:57 3225 В Слуцке нарушитель проигнорировал требование об...
 
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