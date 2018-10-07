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ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.
08.10.2018 — Разное | Soligorsk News
19 сентября 2018 16:44 2124
ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.
Во вторник, 18 сентября, состоялась торжественная церемония сдачи жилого объекта улице К.Заслонова, 55. Прошлое общежитие сегодня предстало перед новыми жильцами уютным многоквартирным домом.
В торжественной церемонии разрезания ленты приняли участие исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Стройтрест №3 ордена октябрьской революции» Алексей Сидоров, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, зам. генерального директора по капитальному строительству ОАО «Беларуськалий» Иван Жданович и начальник управления социального развития жилищно-коммунального хозяйства ОАО Беларуськалий Игорь Делендик.
В день открытия жилого дома 15 семей из числа работников градообразующего предприятия получили ключи от новых квартир из рук генерального директора Общества. Всего же 107 семей смогут проживать в просторных квартирах обновленного дома.
Администрация ОАО «Беларуськалий» поблагодарила всех, кто принимал активное участие в реконструкции общежития и пожелала новым жильцам дома уютного и комфортного проживания, радости и беззаботного детства новому поколению калийщиков.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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19 сентября 2018 16:44 2124 ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий»...
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