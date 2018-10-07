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ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.

08.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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19 сентября 2018 16:44 2124

ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.

Автор: Эдуард Кидяев.

Во вторник, 18 сентября, состоялась торжественная церемония сдачи жилого объекта улице К.Заслонова, 55. Прошлое общежитие сегодня предстало перед новыми жильцами уютным многоквартирным домом.

ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.

В торжественной церемонии разрезания ленты приняли участие исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Стройтрест №3 ордена октябрьской революции» Алексей Сидоров, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, зам. генерального директора по капитальному строительству ОАО «Беларуськалий» Иван Жданович и начальник управления социального развития жилищно-коммунального хозяйства ОАО Беларуськалий Игорь Делендик.

ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.
ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.
ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.
ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.

В день открытия жилого дома 15 семей из числа работников градообразующего предприятия получили ключи от новых квартир из рук генерального директора Общества. Всего же 107 семей смогут проживать в просторных квартирах обновленного дома.

ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.
ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.
ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов.

Администрация ОАО «Беларуськалий» поблагодарила всех, кто принимал активное участие в реконструкции общежития и пожелала новым жильцам дома уютного и комфортного проживания, радости и беззаботного детства новому поколению калийщиков.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». 

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Теги: Новости
 
 
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19 сентября 2018 16:44 2124 ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий»...
 
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