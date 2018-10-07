

ФОТОФАКТ. Арендный дом ОАО «Беларуськалий» распахнул двери для жильцов. Автор: Эдуард Кидяев.

Во вторник, 18 сентября, состоялась торжественная церемония сдачи жилого объекта улице К.Заслонова, 55. Прошлое общежитие сегодня предстало перед новыми жильцами уютным многоквартирным домом.

В торжественной церемонии разрезания ленты приняли участие исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Стройтрест №3 ордена октябрьской революции» Алексей Сидоров, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, зам. генерального директора по капитальному строительству ОАО «Беларуськалий» Иван Жданович и начальник управления социального развития жилищно-коммунального хозяйства ОАО Беларуськалий Игорь Делендик.

















В день открытия жилого дома 15 семей из числа работников градообразующего предприятия получили ключи от новых квартир из рук генерального директора Общества. Всего же 107 семей смогут проживать в просторных квартирах обновленного дома.













Администрация ОАО «Беларуськалий» поблагодарила всех, кто принимал активное участие в реконструкции общежития и пожелала новым жильцам дома уютного и комфортного проживания, радости и беззаботного детства новому поколению калийщиков.

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