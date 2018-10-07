

Первичка ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза отпраздновала 60-летний юбилей. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

В минувшую пятницу, 14 сентября, в городском Дворце культуры масштабно и торжественно, ярко и по-семейному тепло первичная профсоюзная организация ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза отпраздновала свой 60-летний юбилей.





С теплыми словами поздравлений к присутствующим обратился председатель профкома ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза Андрей Николаевич Струневский. «Не так давно мы праздновали юбилей нашего родного города, любимого предприятия, а сегодня мы празднуем юбилей родной и любимой организации профсоюза. Профсоюзный комитет всегда был и остается ориентирован на социальное партнерство с нанимателем, и ярким примером тому служит заключенный не так давно коллективный договор, который устраивает и нанимателя и работника. Я хочу сказать, что это лучший коллективный договор в нашей стране. В составе Федерации профсоюзов Беларуси мы, бесспорно, одна из самых многочисленных профсоюзных организация, ведь нас уже порядка 13 тысяч. Хотелось бы сказать отдельное спасибо тем, кто стоял истоков профсоюзного движения. Это Леонид Апольский, Петр Калугин и Зинаида Михневич и многие другие. Поздравляю всех с праздником, желаю доброго здоровья, счастья, удачи, улыбок, успешных трудовых достижений, высокой заработной платы и, конечно же, уверенного движения вперед!».





Эстафету праздничных поздравлений продолжил председатель Солигорского райисполкома Олег Григорьевич Поскробко: «Профсоюзное движение давало и продолжает давать жизнь предприятию и городу. Поздравляю вас с днем образования первичной профсоюзной организации, желаю нового развития, чтобы было больше преемственности поколений на предприятии, чтобы ваши дети укрепляли позиции профсоюза, делая предприятие еще лучше и известнее. С праздником! Мира, добра, всего самого лучшего».













Олег Григорьевич вручил Благодарность Солигорского райисполкома председателю профкома первого рудоуправления А.А.Ковальчуку, оператору пульта управления СОФ-2 И.М.Жук, председателю профкома четвертого рудоуправления А.В.Рыбко.

Теплые слова благодарности и напутствий адресовал виновникам торжества зам. генерального директора по идеологической работе и кадрам, начальник отдела кадров ОАО «Беларуськалий» А.В.Махлай: «Спасибо за организационную работу, за заботу о людях, за вашу обеспокоенность. Хочу поздравить профсоюзную организацию с юбилеем и сказать, что мы все работаем в лучшем коллективе страны, у нас лучшие минеральные удобрения, лучший коллективный договор и прекрасные люди!».













Анатолий Владимирович вручил высокие звания «Ветеран труда» заместителю председателя первичной профсоюзной организации по охране труда Д.А.Белькевичу, председателю профкома УЖДП Ю.И.Гончару, ведущему инженеру отдела организации труда и заработной платы А.В.Максимчук. Почетное звание «Заслуженный ветеран труда» было присвоено заместителю председателя первичной профсоюзной организации Т.А.Дорофей, председателю профкома Краснослободского рудника 2-РУ А.А.Дорофею и председателю профкома рудника 1-РУ А.Г.Яценко. Также во время церемонии награждения Почетной грамотой ОАО «Беларуськалий» были отмечены 25 работников предприятия.





































Поздравили членов первички и учредили свои высокие награды заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Е.Н.Манкевич, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности С.В.Клочок, председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайба, а также председатель профкома ОАО «Трест Шахтоспецстрой» И.И.Михновец. Всего в праздничный вечер наград были удостоены более 100 активных членов Белхимпрофсоюза.





































































































Ярким украшением торжества стали танцевальные и музыкальные подарки от ансамбля танца «Ровесник», лауреатов республиканского конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси», столичной музыкальной группы «NaviBand» и заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой.

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