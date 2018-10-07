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До конца года улицы Семеняко и Лосика продлят до Рафиева
Улицы Семеняко и Маршала Лосика продлевают до Рафиева, рассказали агентству «
На пересечении улиц Рафиева и Голубева, где ранее был Т-образный перекресток, появится дорога в сторону бывшей деревни Сухарево. Пока у диспетчерской станции «Юго-Запад» проезд закрыт, идут строительные работы, но пейзаж изменился: уменьшился откос у ДС и поэтому открылся вид на новую застройку в границах улиц Шаранговича — Горецкого — Рафиева.
Уже построены новые участки улиц Проектируемая № 5 (продолжение улицы Ю. Семеняко) и Проектируемая № 7 (продолжение улицы Маршала Лосика). Первый, протяженностью 600 метров, имеет 4 полосы движения и разделительную зону, второй — длиной 400 метров и тоже с 4 полосами. На новых отрезках будет 4 остановки общественного транспорта: три на улице Ю. Семеняко, одна — на улице Маршала Лосика. Появится также 35 притротуарных парковок и велодорожка общей протяженностью около 780 метров.
На новых дорогах предусмотрены 4 светофорных объекта: на пересечении улиц Ю. Семеняко и Маршала Лосика; возле дома № 28 на улице Ю. Семеняко (вблизи будущей школы); у дома № 3 на улице Горецкого. Также в рамках проекта выполняется реконструкция светофорного объекта на пересечении улиц Рафиева и Голубева. Здесь планируют в дорожном полотне установить специальные детекторы, с помощью которых движением можно будет регулировать в автоматическом режиме в зависимости от транспортного потока.
— Строительство новых участков улиц началось в феврале нынешнего года, завершить работу планируется в декабре, — сказал директор УКС Фрунзенского района г. Минска Денис Коляго. — Сейчас завершается благоустройство: мощение пешеходных дорожек, укладка верхнего слоя асфальта, озеленение.
Для выполнения работ пришлось перенести две опоры линии электропередачи, демонтировать часть автостоянки, снести некоторое количество зеленых насаждений.
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