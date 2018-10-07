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Voyager 2 достиг границы Солнечной системы

08.10.2018 16:49 — Разное | Tut.by  
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Станция Voyager 2, возможно, приблизилась к границам Солнечной системы. К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные с научного инструмента CRS (Cosmic Ray Subsystem) космического аппарата. Прибор в период с начала по конец августа зарегистрировал увеличение энергии космических лучей, достигающих Voyager 2, примерно на пять процентов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NASA.


Изображение: NASA/JPL-Caltech

Аналогичное явление наблюдалось в мае 2012 года, за три месяца до того, когда другая станция — Voyager 1 — пересекла гелиопаузу, оказавшись в межзвездном пространстве.

В настоящее время Voyager 2 находится на расстоянии около 17,7 миллиарда километров от Земли. Это в 118 раз больше расстояния между нашей планетой и Солнцем.

Команда Voyager 2 признает, что окружающая среда вокруг станции меняется, однако отмечает, что увеличение энергии космических лучей нельзя считать окончательным признаком прохождения гелиопаузы, положение которой меняется в течение 11-летнего цикла солнечной активности.

Границы Солнечной системы определяются двумя способами. Согласно первому, пределы определяются гелиосферой (магнитным аналогом атмосферы планет), второму — сферой Хилла (областью с определяющим гравитационным влиянием центрального небесного тела). Для Солнца радиус сферы Хилла оценивается в один-два световых года.

Космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2 идентичны, стартовая масса одной станции (вместе с гидразином) — 815 килограммов. В развернутом виде аппарат помещается в куб со стороной четыре метра. Voyager 2 стартовал в августе 1977 года на 16 суток раньше Voyager 1. Аппараты, помимо научного оборудования, несут послания от человечества возможным инопланетным цивилизациям.

Voyager 2 стал первой станцией, пролетевшей сразу мимо четырех планет-гигантов Солнечной системы, что позволило открыть 3 новых спутника Юпитера, 4 — Сатурна, 11 — Урана, и 6 — Нептуна. До сих пор ни один космический аппарат не пролетал так близко к последним двум планетам.

Voyager 1 пошел по другой траектории — после пролета Сатурна космический аппарат направился не к Урану и Нептуну, а сразу к межзвездному пространству. В декабре 2011 года Voyager 1 покинул пределы гелиосферы, став первым рукотворным объектом, который оказался в районе гелиопаузы (отделяет гелиосферу от межзвездного пространства).

Считается, что три радиоизотопных термоэлектрических генератора позволят Voyager 1 и 2 поддерживать связь с Землей примерно до 2027 года. Как показывают оценки, Voyager 2 через 40 тысяч лет пролетит на расстоянии 1,7 светового года мимо тусклого красного карлика Ross 248, находящегося на удалении 10,3 светового года от Земли в созвездии Андромеды.

 
 
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В настоящее время Voyager 2 находится на расстоянии около 17,7 миллиарда километров от Земли.
 
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