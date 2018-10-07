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В Дзержинском районе на кукурузном поле погибла пенсионерка
В Дзержинском районе на кукурузном поле погибла пенсионерка,
Днем 5 октября на кукурузном поле вблизи деревни Ярошовка Дзержинского района механизатор, управляя кормоуборочным комплексом, наехал на находившуюся на уборочном участке 80-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина умерла.
В ходе осмотра места происшествия обнаружена сумка с початками кукурузы.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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На месте происшествия нашли сумку с початками кукурузы.
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