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В гармонии с собой и миром, или Экскурсия по усадьбе Станкевичей из д. Нивы (+ВИДЕО)

08.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Усадьба Николая Васильевича и Нины Ануфриевны Станкевич в д. Нивы не прячется за глухим забором – ухоженный участок хорошо виден через ажурную ограду: хозяева, открытые и общительные люди, всегда рады гостям. Свой дом Николай Станкевич решил построить рядом с родительским еще до женитьбы. Создав семью, осуществил задуманное, а обустраиваются вместе с супругой и сейчас – и это не хобби, а образ жизни: люди, умеющие видеть и ценить прекрасное и привыкшие трудиться, не рассуждают о том, как изменить мир, а стремятся создать красоту вокруг себя.

В гармонии с собой и миром, или Экскурсия по усадьбе Станкевичей из д. Нивы (+ВИДЕО)

Оказавшись за воротами (которые, к слову, хозяин сделал сам), удивляешься, как продуманно спланирован довольно большой –40 соток – участок: коттедж, стоящий в глубине двора, разделяет территорию на две части: зону отдыха впереди и садово-огородную за ним. К дому ведет широкая, вымощенная двухцветной плиткой дорожка, вдоль которой – невысокая стена-парапет с красивыми фонарями, поворачиваешь налево и попадаешь в сказку: шестиугольная, покрашенная в тон дома беседка с резным флюгером на красной крыше выглядит как пряничный домик, возле бассейна с лилиями и уточками – качели, вокруг – необычные фонарики. Радуют глаз мельница и избушка-теремок, где уже живут лягушка-квакушка (дочь Ольга «поселила») и птички на крыше, деревянный мостик, грибок-«колобок» на пеньке, запасливый ежик с фруктами и дружная семейка ежей, озорная белочка, степенный аист. Охраняет волшебную страну гном. И море цветов: белые, розовые, желтые, красные розы, высокие астры, пышные хризантемы, герани, а летом еще и разноцветные лилии – и в вазах, и в открытом грунте. Придают торжественности величественные туи и вечнозеленый самшит. Раньше перед домом был колодец, со временем необходимость в нем отпала, и хозяин его срезал,  установил насос, провел  трубу и сделал декоративный – для полива цветов.

Николай Васильевич – ныне пенсионер, до армии работал жестянщиком, затем водителем в рыбхозе и в пожарной части – берется за любую работу, без дела не может – так получается. Многому научился от деда-столяра, еще в молодости сам сделал три дубовые бочки, освоил строительные работы. Мельница, избушка, колодец, бассейн, беседка – это его рук дело. О беседке стоит рассказать отдельно.

В гармонии с собой и миром, или Экскурсия по усадьбе Станкевичей из д. Нивы (+ВИДЕО)

Привыкший все делать основательно, Николай Васильевич  в ноябре прошлого года придумал проект полностью закрытой постройки: с окнами и дверью, чтобы не зависеть от капризов погоды, и сам воплотил его в жизнь. Украшение беседки – камин, который глава семьи с помощью друга установил, зная мечту жены. В доме уже был электрокамин – подарок дочерей Ольги и Светланы на юбилей отца, но хотелось настоящего, с живым огнем. Супругу поддерживает во всех начинаниях. Задумок у Нины Ануфриевны много: что-то придумает сама, что-то увидит и переделает под свой вкус: вот, например, понравились ей декоративные желтые каркасы зонтиков возле магазина   «Надежда»  в Белоозерске, и женщина уже планирует и себе такие белые положить вдоль дорожки к беседке. Грибы-боровики и веселые мухоморы, такие яркие, заметные на бархатно-зеленом газоне, сама сделала из цемента, прогрунтовала, покрасила акриловой фасадной краской. Муж подсказал для устойчивости вставить штыри. Три года уже «растут» и как новые, а купленные через год нуждались в реставрации. Безупречный вкус, активность выдают в Нине Станкевич культработника: долгие годы трудилась в Белоозерском доме культуры, еще шесть лет работала, уже будучи на пенсии, и, как с гордостью сказал ее муж, успевала и на работе, и дома. Коллеги не забывают, заходят в гости. Часто навещают родителей и дочери, живущие в Минске.

За большим огородом нас ожидал сюрприз: пруд с рыбой. Так что народная шутка-поговорка, уверяющая, что рыбак и охотник в доме не работник, в этом случае не актуальна – у хорошего хозяина и рыбное место свое. Здесь нерестятся караси, зимой, чтобы рыба не задохнулась, приходится делать лунки.

Общаясь с этой замечательной супружеской парой, замечаешь, как мало каждый из них говорит о себе, стараясь подчеркнуть значимость сделанного второй половинкой, понимаешь, что именно на поддержке друг друга во всех начинаниях и взаимном уважении и развивается стремление к красоте и гармонии.

По просьбе председателя Песковского сельского исполнительного комитета Александра Николаевича Шимчука дочь Станкевичей Ольга сделала видеопрезентацию-экскурсию по усадьбе родителей (ее вы можете посмотреть ниже по тексту публикации) для участия в конкурсе Березовского районного Совета депутатов, итоги которого будут оглашены во время проведения сельскохозяйственной ярмарки. Желаем Нине Ануфриевне и  Николаю Васильевичу, чтобы их труды были оценены по достоинству.

Фото Анастасии Козловой и из личного архива героев.

 
Теги: Минск
 
 
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Усадьба Николая Васильевича и Нины Ануфриевны Станкевич в д. Нивы не прячется за глухим забором – ухоженный участок хорошо виден через ажурную ограду: хозяева,...
 
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