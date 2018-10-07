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Районный праздник, посвященный Дню учителя, прошел 4 октября во Дворце культуры г. Березы (+ФОТО)

08.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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В первое воскресенье октября белорусские педагоги отмечают профессиональный праздник. Не только школьные учителя, но и воспитатели детских садов, работники центров дополнительного образования, школ искусств, лицеев и колледжей – в общем, все те, кто учит. По традиции к этой дате в Березовском районе проводятся торжественные мероприятия.

Районный праздник, посвященный Дню учителя, прошел 4 октября во Дворце культуры г. Березы (+ФОТО)

Очередной районный праздник, посвященный Дню учителя, прошел в четверг, 4 октября, во Дворце культуры г. Березы. Поздравили собравшихся председатель Березовского райисполкома Леонид Мартынюк, начальник отдела по образованию райисполкома Татьяна Бренько, председатель Березовского районного объединения организаций профсоюзов Вероника Резько, председатель районного профсоюзного комитета работников образования и науки Светлана Фомюк.

Районный праздник, посвященный Дню учителя, прошел 4 октября во Дворце культуры г. Березы (+ФОТО)

Председатель Березовского райисполкома  Леонид Мартынюк поблагодарил педагогов за труд.

Многие педагоги получили благодарности и грамоты. Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь награждена заведующий художественным отделом Центра дополнительного образования детей и молодежи г. Белоозерска Галина Каско, грамотой министерства – учитель допризывной подготовки и основ безопасности жизнедеятельности СШ №2 г. Березы Виктор Гордейчик.

Районный праздник, посвященный Дню учителя, прошел 4 октября во Дворце культуры г. Березы (+ФОТО)

Начальник отдела по образованию райисполкома Татьяна Бренько (справа) вручает Почетную грамоту Министерства образования Галине Каско.

С напутствием к молодым специалистам, прибывшим в район в этом году, обратилась учитель-методист Стригинской СШ Ирина Побожная. С ответным словом выступила новоиспеченный социальный педагог СШ №3 г. Березы Марина Мшар. Обмен речами происходил в волнительно-шутливой форме – зал умилился.

Районный праздник, посвященный Дню учителя, прошел 4 октября во Дворце культуры г. Березы (+ФОТО)

Вторая часть программы представляла собой концерт талантливых исполнителей района. Культработники также поздравили зрителей с праздником. Каждый из нас имеет близкое к нему отношение: все мы вышли из школы.

Районный праздник, посвященный Дню учителя, прошел 4 октября во Дворце культуры г. Березы (+ФОТО)

Фото Анастасии КОЗЛОВОЙ.

 
 
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В первое воскресенье октября белорусские педагоги отмечают профессиональный праздник. Не только школьные учителя, но и воспитатели детских садов, работники...
 
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