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Всегда принимает активное участие в жизни района Евгений Фомич Кондратенко

08.10.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Всегда принимает активное участие в жизни района Евгений Фомич Кондратенко

в праздничный день поздравить Евгения Фомича с юбилеем пришло много гостей


Публикации о юбилярах в районной газете не редкость. Сегодня хочется обратить особое внимание на супругов Кондратенко. В сентябре исполнилось 80 лет Евгению Фомичу, 75 лет — Ядвиге Брониславовне и 56 лет как они живут вместе душа в душу.

На праздничном мероприятии по случаю юбилея Евгения Фомича с этими замечательными датами супругов поздравили заместитель председателя райисполкома Юрий Анатольевич Василевский, председатель районного совета ветеранов Галина Николаевна Филатова, а также друзья, бывшие коллеги Ядвига Антонасовна Толопило, Жанна Петровна Васютенок, Эмма Иосифовна Дудко, Людмила Афиногеновна Мечель, Анатолий Владимирович Шальц, Валерий Апполинарьевич Малыш, Георгий Николаевич Шабловский, Мечислав Эммануилович Костюк.

В этот праздничный день Юрий Анатольевич Василевский вручил юбиляру благодарность председателя районного исполнительного комитета.

Родом Евгений Фомич из Глубокского района. Его малая родина — деревня Вилец — находилась в живописном месте, расположенном на реке Мнюта. После школы наш собеседник поступил вначале в Гомельский торгово-кооперативный техникум Белкоопсоюза, а после его окончания в Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева.

Получив диплом по специальности «Оргтехника. Товароведение промышленных и торговых товаров» был направлен товароведом в Глубокский райпотребсоюз. Евгений Фомич сменил несколько должностей от заместителя председателя райпотребсоюза до директора межрайонной потребительской базы. Когда ему поступило предложение стать председателем Шарковщинского райпотребсоюза, он согласился, и в этой должности проработал 23 года.

Евгений Фомич вспоминает, что именно в этот период шло большое становление кооперации. Во всех деревнях велось строительство магазинов. В Шарковщине были построены рынок, хлебозавод, расширялась база. На территории Шарковщинского района проводились в месяц по 10-20 семинаров, приезжали прибалты, россияне и другие. «Мы были одними из лучших… — говорит наш собеседник.

Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжает принимать активное участие в общественной жизни района. Был избран председателем районного объединенного комитета профсоюзов работников потребкооперации, после — председателем районной ветеранской организации.

— Я и мои коллеги, — рассказывает юбиляр, — развернули большую работу: составили списки ветеранов. Да что говорить — о ветеранах труда знали все! Поздравляли с днем рождения и с юбилеями, дарили подарки и многое другое.

Из увлечений у Евгения Фомича на первом месте всегда находилась охота. Он состоял в районной общественной организации охотников и рыболовов, охотился на кабанов, лосей, коз, лис и водоплавающую дичь.

Второе увлечение — чтение. В доме есть своя библиотека, где можно найти собрания сочинений Ленина, много художественной и технической литературы.

Очень тепло, душевно и с любовью Евгений Фомич говорит о своей супруге Ядвиге Брониславовне:

— Родом «моя душа» из Поставского района. Через несколько дней после моего дня рождения юбилей у моей любимой супруги. Так же как и я — она выбрала торговлю. После школы поступила в Минский торгово-кооперативный техникум. В 1961 году ее прислали по распределению на работу товароведом по продовольствию в Глубокскую межрайонную базу, там мы и познакомились, а через год сыграли свадьбу.

Супруги также в сентябре отметят 56-летний юбилей совместной жизни. Евгений Фомич и Ядвига Брониславовна живут душа в душу, а двери их дома всегда открыты для близких и друзей. Вот так в любви и согласии и есть настоящая семья, пройдя через все трудности — которая может послужить примером молодежи.

Елена АНАНИЧ.

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