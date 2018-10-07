КХЛ поделят на три новых дивизиона, если к лиге примкнут Париж, Лондон или Милан

КХЛ может быть разделена на три новых дивизиона: Тихоокеанский, Уральский в центральной части России и Западный, сообщил вице-президент лиги Георгий Кобылянский на брифинге в Цюрихе.

Он отметил, что лигу ждут серьезные изменения в структуре в случае пополнения западноевропейскими клубами.

— Если в КХЛ вступят клубы из таких городов, как Париж, Милан или Лондон, мы хотим разделить лигу на три новых дивизиона: Тихоокеанский, Уральский в центральной части России и Западный, — приводит hockeyfans.ch слова Кобылянского. — Команды из Западного и Тихоокеанского дивизионов будут играть в регулярном сезоне только в рамках своего дивизиона и против команд из Уральского дивизиона. Друг с другом команды Западного и Тихоокеанского дивизиона встречаться не будут. Это правило не распространяется на плей-офф, где команды будут перетасованы.