ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 рублей за поздравление для мамочки

08.10.2018 — Разное | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

5 рублей за поздравление для мамочкиДорогие друзья!

14 октября все мы будем встречать самый трогательный праздник, наполненный нежностью, признательностью, благодарностью — День матери.

Редакция газеты «Лоеўскі край» дарит вам возможность посвятить самые тёплые строки любимым мамочкам, опубликовав в их честь поздравления в районной газете. Стоимость поздравления — 5 рублей.

8,9, 10 октября присылайте в личные сообщения в социальных сетях (ОК, ВК, Фейсбук, Инстаграм) либо на электронный адрес serpimolot@mail.gomel.by выбранное вами 4-строчное поздравление с фамилией именем отчеством мамы и подписью (от кого поздравление). Оплатить услугу можно в редакции или по банковским реквизитам.

Не тяните с признаниями!

Подарите маме частичку своей души!

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие друзья! 14 октября все мы будем встречать самый трогательный праздник, наполненный нежностью, признательностью, благодарностью — День матери. Редакция...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смертельный поворот. В Мозырском районе под колесами авто погиб 66-летний велосипедист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика