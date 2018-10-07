5 рублей за поздравление для мамочки

Дорогие друзья!

14 октября все мы будем встречать самый трогательный праздник, наполненный нежностью, признательностью, благодарностью — День матери.

Редакция газеты «Лоеўскі край» дарит вам возможность посвятить самые тёплые строки любимым мамочкам, опубликовав в их честь поздравления в районной газете. Стоимость поздравления — 5 рублей.

8,9, 10 октября присылайте в личные сообщения в социальных сетях (ОК, ВК, Фейсбук, Инстаграм) либо на электронный адрес serpimolot@mail.gomel.by выбранное вами 4-строчное поздравление с фамилией именем отчеством мамы и подписью (от кого поздравление). Оплатить услугу можно в редакции или по банковским реквизитам.

Не тяните с признаниями!

Подарите маме частичку своей души!