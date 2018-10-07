Возле Слуцка задержали грузовик с 1200 литрами нелегального спирта

Возле деревни Василинки Слуцкого района 7 октября сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и районной госавтоинспекции остановили грузовик «Ивеко», в котором нашли 1200 литров этилового спирта без документов.

Начальник Слуцкого районного отдела внутренних дел Владимир Герего рассказал о задержании:

— Грузовик задержали около шести часов утра на автодороге Минск–Слуцк–Микашевичи в ходе проведения мероприятий по выявлению незаконно перевозимых товаров подакцизной группы. Автомобилем управлял 28-летний житель Слуцка. Российский спирт в пятилитровых канистрах был спрятан в тайнике грузовика. Товар задержали. Хозяину машины грозит административная ответственность в виде штрафа. Мужчина не в первый раз попадается на этом правонарушении.

По словам Владимира Герего, в Слуцком районе незаконный спирт низкого качества милиция задерживает минимум раз в год.

Предприимчивые граждане везут его из Российской Федерации, где он гораздо дешевле, чем в Беларуси.

— Спирт продают любителям выпить в чистом виде или разводят его водой, — поясняет начальник слуцкой милиции. — Объем, который мы задержали 7 октября, достаточно большой. Представьте: даже если такое количество развести водой в пропорциях 50 на 50, это же получится больше двух тонн водки сомнительного качества, которая гораздо дешевле, чем в наших магазинах. Цена в первую очередь и привлекает потребителей.