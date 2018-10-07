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В Гомельской области задержали две группы сутенеров

08.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Гомельской области задержали две группы сутенеров

Успешные операции по перекрытию двух не связанных между собой каналов вывоза гомельчанок за пределы Беларуси для сексуальной эксплуатации провели оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В начале сентября неработающий житель города Сокол Вологодской области 1978 года рождения приехал в Гомель в поисках молодых особ для высокооплачиваемой "работы" на территории России, рассказал официальный представитель. Предложение россиянина приняли две гомельчанки, однако выехать за пределы страны дамы не смогли. Вместе с сопровождающим их остановили днем 2 октября на границе Беларуси и России в Добрушском районе. Автомобиль, в котором переправляли будущих секс-рабынь, был задержан.

Как рассказал Виталий Пристромов, спустя три дня, 5 октября, в деревне Головинцы Гомельского района оперативники при поддержке бойцов Гомельского ОМОНа остановили авто с российскими регистрационными знаками под управлением гражданина РФ 1993 года рождения. В салоне машины были еще два россиянина, 1992 и 1989 годов рождения, неработающие жители города Новозыбков Брянской области. По предварительным данным, это трио вербовало белорусских девушек на территории Гомеля и района с июля текущего года. Молодые люди предлагали потенциальным жертвам высокооплачиваемую работу в престижных отелях в сфере эскорт-услуг.

Организаторы каналов вывоза девушек задержаны. Гомельский РОСК возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 171 УК Беларусь, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.


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Теги: Гомель
 
 
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Успешные операции по перекрытию двух не связанных между собой каналов вывоза гомельчанок за пределы Беларуси для сексуальной эксплуатации провели...
 
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