В Минске хотят построить медиацентр для госканалов. Для этого снесут комплекс «Динамо» на Даумана

2 октября Министерство информации объявил конкурс на лучшую архитектурную концепцию здания большого медиацентра, в котором разместят все государственные телеканалы. Теперь стало известно, что его хотят разместить напротив Банка развития по улице Даумана, но придется снести спорткомплекс «Динамо», пишет TUT.by.

Построить медиацентр – обещание Лукашенко, сделанное в апреле на встрече с руководителями госСМИ. Оно должно состоять из нескольких отдельно стоящих корпусов, связанных обслуживающей частью. Среди прочего, там должен быть пресс-центр на 200 мест, несколько помещений для съемок площадью от 800 до 1500 квадратных метров. Высота здания – не более 30 метров. И все это нужно уместить на территории в 3,5 гектара.

На сайте Мининформа указан участок в границах Машерова–Даумана и реки Свислочь. Конкретной локации там не обозначено. В Мининформе сказали, что информация о конкурсе на их сайте – исчерпывающая.

Информированный собеседник подтвердил журналистам, что медиацентр планируют построить на месте спорткомплекса «Динамо», где сейчас проходят, например, книжные ярмарки.

Директор спорткомплекса «Динамо» Петр Шляжко сказал, что не в курсе о возможном сносе. Его об этом в известность никто не ставил.

Заявки на архитектурную концепцию медиацентра принимаются до 22 октября. Дальше четких сроков нет. Предполагается, что более серьезно этим вопросом займутся после Европейских игр.

Спорткомплекс «Динамо» общей площадью почти десять тысяч квадратных метров открыли в 1978 году. Он включает в себя крытый легкоатлетический манеж, спортивный зал, тренажерный зал, зал художественной гимнастики, велобазу, гребную базу, республиканский центр спортивной медицины и открытые теннисные корты.

Разговоры о комплексной реконструкции здания велись еще с начала 2000-х, но все ограничилось лишь косметическими ремонтами. Спорткомплекс «Динамо» использовался и как тренировочная база для беларуских сборных по художественной гимнастике, но из-за открытия Дворца на проспекте Победителей эта функция отпала.