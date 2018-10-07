ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске хотят построить медиацентр для госканалов. Для этого снесут комплекс «Динамо» на Даумана

08.10.2018 16:46 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

2 октября Министерство информации объявил конкурс на лучшую архитектурную концепцию здания большого медиацентра, в котором разместят все государственные телеканалы. Теперь стало известно, что его хотят разместить напротив Банка развития по улице Даумана, но придется снести спорткомплекс «Динамо», пишет TUT.by.

Построить медиацентр – обещание Лукашенко, сделанное в апреле на встрече с руководителями госСМИ. Оно должно состоять из нескольких отдельно стоящих корпусов, связанных обслуживающей частью. Среди прочего, там должен быть пресс-центр на 200 мест, несколько помещений для съемок площадью от 800 до 1500 квадратных метров. Высота здания – не более 30 метров. И все это нужно уместить на территории в 3,5 гектара. 

На сайте Мининформа указан участок в границах Машерова–Даумана и реки Свислочь. Конкретной локации там не обозначено. В Мининформе сказали, что информация о конкурсе на их сайте – исчерпывающая.

Информированный собеседник подтвердил журналистам, что медиацентр планируют построить на месте спорткомплекса «Динамо», где сейчас проходят, например, книжные ярмарки. 

Директор спорткомплекса «Динамо» Петр Шляжко сказал, что не в курсе о возможном сносе. Его об этом в известность никто не ставил.

Заявки на архитектурную концепцию медиацентра принимаются до 22 октября. Дальше четких сроков нет. Предполагается, что более серьезно этим вопросом займутся после Европейских игр.

Спорткомплекс «Динамо» общей площадью почти десять тысяч квадратных метров открыли в 1978 году. Он включает в себя крытый легкоатлетический манеж, спортивный зал, тренажерный зал, зал художественной гимнастики, велобазу, гребную базу, республиканский центр спортивной медицины и открытые теннисные корты.

Разговоры о комплексной реконструкции здания велись еще с начала 2000-х, но все ограничилось лишь косметическими ремонтами. Спорткомплекс «Динамо» использовался и как тренировочная база для беларуских сборных по художественной гимнастике, но из-за открытия Дворца на проспекте Победителей эта функция отпала.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 октября Министерство информации объявил конкурс на лучшую архитектурную концепцию здания большого медиацентра, в котором разместят все государственные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автобус с белорусами попал в аварию в Ленинградской области: погиб 23-летний пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика