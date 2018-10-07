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Смертельный поворот. В Мозырском районе под колесами авто погиб 66-летний велосипедист
В Мозырском районе велосипедист свернул с обочины прямо под колеса проезжавшей мимо LADA Granta. Подробности
Трагедия произошла днем 7 октября на дороге Слобода — Каменка — Гостов. 38-летний водитель сбил ехавшего во встречном направлении 66-летнего велосипедиста, который с обочины поворачивал налево.
От полученных травм пенсионер умер еще до приезда врачей.
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Трагедия произошла днем 7 октября на дороге Слобода - Каменка - Гостов.
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