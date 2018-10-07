Смертельный поворот. В Мозырском районе под колесами авто погиб 66-летний велосипедист

В Мозырском районе велосипедист свернул с обочины прямо под колеса проезжавшей мимо LADA Granta. Подробности рассказали в ГАИ





Трагедия произошла днем 7 октября на дороге Слобода — Каменка — Гостов. 38-летний водитель сбил ехавшего во встречном направлении 66-летнего велосипедиста, который с обочины поворачивал налево.

От полученных травм пенсионер умер еще до приезда врачей.