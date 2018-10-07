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Беларусь назвали лучшей страной для агротуризма
08.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Республика Беларусь признана лучшей страной для агротуризма. Таковы результаты голосования журнала National Geographic
В частности, журнал провел голосование National Geographic Traveler Awards 2018 за самые лучшие туристические направления среди популярных видов отдыха. За Беларусь в номинации «Агротуризм» отдали 50% голосов.
На втором месте оказалась Италия с 29% проголосовавших. Тройку замыкает Китай (8%).
В пятерку лучших стран для агротуризма также вошли Бразилия – 7% голосов и США – 6% голосов.
Кроме того, в номинации «Лучший travel-блогер» победил минчанин Леонид Пашковский. За него отдали 47% голосов.
Ранее сообщалось, что этим летом курорты юга России стали
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За республику в номинации «Агротуризм» отдали 50% голосов.
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