Беларусь назвали лучшей страной для агротуризма

Республика Беларусь признана лучшей страной для агротуризма. Таковы результаты голосования журнала National Geographic Traveler .

В частности, журнал провел голосование National Geographic Traveler Awards 2018 за самые лучшие туристические направления среди популярных видов отдыха. За Беларусь в номинации «Агротуризм» отдали 50% голосов.

На втором месте оказалась Италия с 29% проголосовавших. Тройку замыкает Китай (8%).

В пятерку лучших стран для агротуризма также вошли Бразилия – 7% голосов и США – 6% голосов.

Кроме того, в номинации «Лучший travel-блогер» победил минчанин Леонид Пашковский. За него отдали 47% голосов.