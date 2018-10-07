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По факту драки с битой и бензопилой у кафе в Минске возбуждено уголовное дело

08.10.2018 17:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По факту конфликта двух компаний у кафе в Минске возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».

Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова, в результате произошедшего были госпитализированы два брата с различными травмами.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета:
У одного сломан нос (и не только), у другого также переломы лицевых костей. Угрозы жизни нет.

В качестве подозреваемого был задержан мужчина, который приехал по звонку своего сына, который находился на мальчишнике, привез биту и ударил ею братьев.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета:
В ответ на причинение телесных, с целью прекратить драку, мужчина из второй компании достал из багажника бензопилу (у него ИП, строительные услуги, бензопила была в багажнике), завел ее (пила производила громкий звук, но цепь не была надета либо спала – устанавливается), но это проблемы не решило.

Допрошены все участники произошедшего конфликта, кроме одного человека – он отбывает административную ответственность. Бита и бензопила были изъяты. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

Подробности инцидента читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. По факту конфликта двух компаний у кафе в Минске возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство». Как сообщает официальный...
 
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