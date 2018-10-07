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По факту драки с битой и бензопилой у кафе в Минске возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. По факту конфликта двух компаний у кафе в Минске возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».
Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова, в результате произошедшего были госпитализированы два брата с различными травмами.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета:
В качестве подозреваемого был задержан мужчина, который приехал по звонку своего сына, который находился на мальчишнике, привез биту и ударил ею братьев.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета:
Допрошены все участники произошедшего конфликта, кроме одного человека – он отбывает административную ответственность. Бита и бензопила были изъяты. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.
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Новости Беларуси. По факту конфликта двух компаний у кафе в Минске возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство». Как сообщает официальный...
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