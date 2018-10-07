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Ради роли: Ирина Безрукова поправилась почти на два размера
Новости России. Некоторое время в соцсетях ходили слухи, что Ирина Безрукова может быть беременна. В одном из телешоу актриса объяснила, что набирает вес для новой роли.
Артистка всегда старалась следить за своей фигурой, поэтому поклонники подумали о будущем наследнике Безруковой, когда она поправилась. Женщина решила развеять эти слухи и объяснила, что будет сниматься в фильме про казаков «На круге».
Ирина сыграет жену священника. По словам Безруковой, сейчас она выглядит как актрисы, которые играют её дочерей.
Артистка отметила, что толстеть ей нравится, ведь она может есть всё, что угодно, и когда угодно.
Ради новых ролей актрисы нередко экспериментируют со своим телом.
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Новости России. Некоторое время в соцсетях ходили слухи, что Ирина Безрукова может быть беременна. В одном из телешоу актриса объяснила, что набирает вес для новой...
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