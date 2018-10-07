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Ради роли: Ирина Безрукова поправилась почти на два размера

08.10.2018 17:34 — Разное | СТВ  
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Новости России. Некоторое время в соцсетях ходили слухи, что Ирина Безрукова может быть беременна. В одном из телешоу актриса объяснила, что набирает вес для новой роли.  

Артистка всегда старалась следить за своей фигурой, поэтому поклонники подумали о будущем наследнике Безруковой, когда она поправилась. Женщина решила развеять эти слухи и объяснила, что будет сниматься в фильме про казаков «На круге».  

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Ирина сыграет жену священника. По словам Безруковой, сейчас она выглядит как актрисы, которые играют её дочерей.  

Артистка отметила, что толстеть ей нравится, ведь она может есть всё, что угодно, и когда угодно.  

Ради новых ролей актрисы нередко экспериментируют со своим телом.  

В прошлом году Александра Бортич набрала 20 килограммов для съёмок в фильме «Я худею» (подробнее здесь).  

 
 
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Новости России. Некоторое время в соцсетях ходили слухи, что Ирина Безрукова может быть беременна. В одном из телешоу актриса объяснила, что набирает вес для новой...
 
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