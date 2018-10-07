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Тепло и без дождей: в Беларуси продолжается бабье лето

08.10.2018 16:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Во вторую рабочую неделю в Беларуси по ночам ожидаются заморозки, но к выходным снова потеплеет.  

Как сообщает Белгидромет, неделя пройдёт в основном без осадков и с температурой на несколько градусов Цельсия выше климатической нормы. Также в рабочие дни ночью и по утрам ожидается слабый туман.  

9 октября будет преимущественно без осадков. Ночью воздух охладится до +1… +7°С, на отдельных территориях возможны заморозки до 0… -3°С. Днём воздух нагреется до +10… +16°С.  

10 октября день пройдёт без дождей. Среда будет немного теплее вторника. Ночью воздух остынет до +1… +8°С, на торфяниках Полесья похолодает до 0… -2°С. Днём будет +13… +19°С.  

11 октября осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит +2… +9°С, на торфяниках Полесья – 0… -2°С. Днём на северо-восточных территориях республики будет от +13°С, а по юго-западу воздух нагреется до +20°С.  

12-14 октября будет стабильная погода. Эти дни пройдут без дождей, ночью и утром возможны туманы. Столбик термометра ночью опустится до +3… +8°С, днём поднимется до +13… +20°С.  

 
 
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Новости Беларуси. Во вторую рабочую неделю в Беларуси по ночам ожидаются заморозки, но к выходным снова потеплеет.   Как сообщает Белгидромет, неделя пройдёт в...
 
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