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Из Минска в Дубай без пересадок
С 6 ноября "Белавиа" начинает выполнение чартерной программы по маршруту Минск-Дубай и обратно.
Рейсы будут выполняться еженедельно по средам на самолетах «Боинг 737-800». Количество пассажирских мест – 189. Вылет из Минска предполагается около 9 утра. Время в пути - 5 ч 30 мин.
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С 6 ноября "Белавиа" начинает выполнение чартерной программы по маршруту Минск-Дубай и обратно.
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