Доза многократно превышала смертельную: причиной отравления трех могилевчан стал метанол

Двое мужчин и женщина выпили метанол, сообщил БелТА заведующий отделением по лечению острых отравлений Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи Игорь Рудопис.













Исследования показали, что в их крови было несколько промилле. "Доза во много раз превышала летальную", - констатировал Игорь Рудопис. По его словам, в самом лучшем случае, если бы все обошлось, состояние их было бы вегетативным.









Опросив врачей, следователи выяснили, что женщина, находившаяся какое-то время в сознании, рассказала, что знакомые мужчины предложили ей выпить спирта. Она согласилась, однако через некоторое время ей стало плохо и она обратилась за медицинской помощью.





Справочно. Метанол - сильный яд. Прием даже небольшой дозы приводит к тяжелому отравлению. Опасен для жизни не только сам метанол в чистом виде, но и жидкости, которые его содержат даже в небольшом количестве.