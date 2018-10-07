ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доза многократно превышала смертельную: причиной отравления трех могилевчан стал метанол

08.10.2018 17:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Медики установили вещество, после употребления которого в больнице Могилева умерли три человека.

Двое мужчин и женщина выпили метанол, сообщил БелТА заведующий отделением по лечению острых отравлений Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи Игорь Рудопис.



Исследования показали, что в их крови было несколько промилле. "Доза во много раз превышала летальную", - констатировал Игорь Рудопис. По его словам, в самом лучшем случае, если бы все обошлось, состояние их было бы вегетативным.


Опросив врачей, следователи выяснили, что женщина, находившаяся какое-то время в сознании, рассказала, что знакомые мужчины предложили ей выпить спирта. Она согласилась, однако через некоторое время ей стало плохо и она обратилась за медицинской помощью.

Справочно. Метанол - сильный яд. Прием даже небольшой дозы приводит к тяжелому отравлению. Опасен для жизни не только сам метанол в чистом виде, но и жидкости, которые его содержат даже в небольшом количестве.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики установили вещество, после употребления которого в больнице Могилева умерли три человека.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомельской области задержали две группы сутенеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика