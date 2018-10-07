Порошенко заявил о намерении России сорвать выборы в Украине

Укринформ . Об этом он заявил во время встречи с членами нового состава ЦИК, которую транслировали в прямом эфире украинские информационные телеканалы, сообщает





“Мы уже сейчас видим и с точки зрения информации наших специальных органов, и с точки зрения информации наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию (в Украине — ред.) и через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак для того, чтобы сорвать выборы", — сказал Порошенко.





В связи с этим глава Украины отметил, что рассчитывает на эффективную работу членов Центризбиркома и эффективные средства противодействия российским планам для защиты выбора украинского народа.









Порошенко также подчеркнул важность противодействия подкупа избирателей, технологии, которая, по его словам, является "одной из форм вмешательства в выборы из-за денег, которые идут с России".





“Я надеюсь как на решительные действия ЦИК, так и необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом усложняют этот процесс (подкуп избирателей — ред.) и увеличивают ответственность", — подчеркнул он, добавив, что соответствующие проекты законодательных предложений готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ.