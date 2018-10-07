Как с гуся вода: Жириновский упал на инаугурации соратника во Владимире, но выступил с речью

Поднимаясь по лестнице, Жириновский правой ногой зацепился за последнюю ступеньку и упал на четвереньки. Фотограф, вышедший к сцене, чтобы снять выступление Жириновского, помог ему подняться, после чего Жириновский выступил с поздравительной речью.









Жириновский в своем выступлении выразил уверенность, что за годы работы Сипягина губернатором жители области не пожалеют о своем выборе.





Соратник Жириновского по партии Сипягин во втором туре набрал 57,03 процента голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46 процента.





Явка избирателей составила 38,29 процента, что оказалось выше показателей первого тура голосования, в ходе которого явка была 32,96 процента. Избирательная комиссия области 26 сентября утвердила итоги выборов, а 1 октября зарегистрировала Сипягина губернатором.