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Как с гуся вода: Жириновский упал на инаугурации соратника во Владимире, но выступил с речью

08.10.2018 17:41 — Разное | Партизан  
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский споткнулся и упал на инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

Поднимаясь по лестнице, Жириновский правой ногой зацепился за последнюю ступеньку и упал на четвереньки. Фотограф, вышедший к сцене, чтобы снять выступление Жириновского, помог ему подняться, после чего Жириновский выступил с поздравительной речью.


Жириновский в своем выступлении выразил уверенность, что за годы работы Сипягина губернатором жители области не пожалеют о своем выборе.

Соратник Жириновского по партии Сипягин во втором туре набрал 57,03 процента голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46 процента. 

Явка избирателей составила 38,29 процента, что оказалось выше показателей первого тура голосования, в ходе которого явка была 32,96 процента. Избирательная комиссия области 26 сентября утвердила итоги выборов, а 1 октября зарегистрировала Сипягина губернатором.

 
 
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский споткнулся и упал на инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.
 
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