В ночь на вторник белорусов ожидает потрясающее зврелище - звездопад Дракониды

Официально это явление звучит, как периодический метеорный поток, порожденный хвостом кометы 21P/Джакобини — Циннера.





Ожидается, что поток составит 5-15 штук в час. Впрочем, как отмечают ученые, в 1946 году был зафиксирован не звездный дождь, а настоящий ливень — примерно 1000 экземпляров в час.









фото носит иллюстративный характер





Скорость объектов составляет около 20 км/с.





Как отмечается, пытаться найти чудо в небе можно уже с девяти часов вечера. Однако больше шансов лицезреть звездопад Дракониды появится после полуночи.