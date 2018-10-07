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В ночь на вторник белорусов ожидает потрясающее зврелище - звездопад Дракониды
Астрологи обещают землянам красочное зрелище — звездопад Дракониды. Великолепие можно будет увидеть в ночь на вторник, девятое октября.
Официально это явление звучит, как периодический метеорный поток, порожденный хвостом кометы 21P/Джакобини — Циннера.
Ожидается, что поток составит 5-15 штук в час. Впрочем, как отмечают ученые, в 1946 году был зафиксирован не звездный дождь, а настоящий ливень — примерно 1000 экземпляров в час.
фото носит иллюстративный характер
Скорость объектов составляет около 20 км/с.
Как отмечается, пытаться найти чудо в небе можно уже с девяти часов вечера. Однако больше шансов лицезреть звездопад Дракониды появится после полуночи.
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Астрологи обещают землянам красочное зрелище — звездопад Дракониды. Великолепие можно будет увидеть в ночь на вторник, девятое октября.
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