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В подмосковном пансионате решали судьбу "союзного государства"

08.10.2018 17:17 — Разное | Партизан  
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В минувшие выходные в подмосковном пансионате некие эксперты из Беларуси и России искали ответ на вопрос: что ждёт "союзное государство"? Обсуждался ли в рамках дискуссии вопрос о вхождении Беларуси в состав России, не сообщается.

В подмосковном пансионате решали судьбу "союзного государства"
Дискуссия была организована российским Центром изучения перспектив интеграции. Беларусь, по словам главы консервативного центра Nomos Петра Петровского, представляли "эксперты из разных аналитических и академических структур".

"Прорабатывалось несколько сценариев. От того, что формат "союзного государства" будет расширен на Евразийский союз, он выйдет за пределы экономического союза. Об этом уже многие говорят, так как принцип перемещения рабочей силы требует, как минимум, ещё и проработки социальных параметров развития стран. 

Так же и негативные сценарии рассматривались: прекращение существования и развал "оюзного государства". Каждый из разработанных сценариев предусматривает факторы, которые могут на него повлиять. А также содержит механизмы, которые должны допустить или не допустить эти факторы", — говорит Пётр Петровский.

На вопрос, рассматривался ли сценарий, когда Беларусь теряет свою независимость и входит в состав России, Петровский точного ответа не даёт. Мол, это может быть составляющей "более широкого сценария, который имеет отношение к "союзному государству".

Интересно, что ни имена экспертов, ни названиях этих структур, принимавших участие во встрече, не публикуются. Но это не потому, что они стесняются своих мыслей. По словам Петровского, пока неизвестно, кто из участников дискуссии в подмосковном пансионате захочет остаться анонимным, когда её результаты будут изложены в отдельной брошюре.

Сборник планируют отправить и в администрации руководителей России и Беларуси, и в Постоянный комитет "союзного государства", и в профильные министерства обеих стран. Будет ли его кто-нибудь читать? Ответа у участников дискуссии нет.

"С одной стороны, тот же Постоянный комитет, Евразийская комиссия, профильные министерства выражают нам публично и неформально, что они заинтересованы в экспертных материалах. Но мы не можем проследить, будут ли использованы наши материалы в принятии каких-то решений, или составят они основу некоторых решений. Мы просто на этот счёт некомпетентны", — признаётся Петровский.

Тем не менее, уже известно, что мероприятия на тему "будущего российско-белорусских отношений и анализа развития "оюзного государства"" российский Центр изучения перспектив интеграции будет проводить и дальше.

 
 
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В минувшие выходные в подмосковном пансионате некие эксперты из Беларуси и России искали ответ на вопрос: что ждёт "союзное государство"? Обсуждался ли в рамках...
 
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