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Под медиацентр для госканалов хотят снести спорткомплекс "Динамо"

08.10.2018 17:01 — Разное | Партизан  
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Недавно государство объявило конкурс на лучшую архитектурную концепцию здания медиацентра для размещения телеканалов, который должен раскинуться на площади более трех гектаров.

Как оказалось, для его строительства определили площадку в престижном месте — напротив Банка развития на берегу Свислочи. Правда, ради медиацентра нужно снести спорткомплекс «Динамо».

Построить в Минске большой медиацентр для телеканалов Лукашенко пообещал на встрече с руководством государственных СМИ в апреле. А уже в октябре объявили конкурс на лучшую архитектурную концепцию этого здания.

Оно должно состоять из нескольких отдельно стоящих корпусов, связанных между собой обслуживающей частью. Там должен расположиться в том числе пресс-центр на 200 мест, помещение для съемок площадью 1500 «квадратов», помещения для съемок площадью 800 «квадратов» и другие объекты. 

Высота здания — не более 30 метров. Уместить все необходимо на территории 3,5 гектара. Но где же найти столько свободной земли в центре Минска?

На сайте Мининформа для размещения медиацентра указан участок в границах Машерова — Даумана и Свислочи. Конкретной локации там не обозначено. В Министерстве информации сказали, что информация о конкурсе на их сайте — исчерпывающая.

Как подтвердил TUT.BY информированный собеседник, медиацентр предполагается строить на месте спорткомплекса «Динамо», где сейчас проходят в том числе книжные ярмарки. Это значит, что сооружение надо снести.



Директор спорткомплекса «Динамо» Петр Шляжко сказал, что не в курсе о возможном сносе. Его об этом в известность никто не ставил.

Заявки на архитектурную концепцию медиацентра принимаются до 22 октября. Дальнейшие же сроки реализации проекта пока призрачны, добавляет собеседник портала. Предполагается, что более предметно к этому вопросу вернутся после Европейских игр.

Спорткомплекс общей площадью почти десять тысяч квадратных метров был открыт в 1978 году. Он включает в себя крытый легкоатлетический манеж, спортивный зал, тренажерный зал, зал художественной гимнастики, велобазу, гребную базу, республиканский центр спортивной медицины и открытые теннисные корты.

Отметим, что разговоры о комплексной реконструкции этого здания велись еще с начала 2000-х, но все ограничилось лишь косметическими ремонтами. Спорткомплекс «Динамо» использовался и как тренировочная база для белорусских сборных по художественной гимнастике, но в связи с открытием Дворца на проспекте Победителей, эта функция отпала.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно государство объявило конкурс на лучшую архитектурную концепцию здания медиацентра для размещения телеканалов, который должен раскинуться на площади...
 
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