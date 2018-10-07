Для кого в Беларуси рублевые кредиты дешевле, чем валютные?

Вanki24.by объясняют, как так выходит и сколько продлится. объясняют, как так выходит и сколько продлится.





В августе 2018 года организации сельского, лесного и рыбного хозяйства брали новые кредиты в среднем под 7,35% годовых. Поскольку рыбоводческих предприятий в Беларуси считанные единицы, а лесхозы редко берут кредиты, данные о ставке смело можно относить к сельскому хозяйству.





По сравнению с августом 2017 года кредиты стали дешевле для аграриев более чем на 1 п.п. — год назад они получали займы под 8,38% годовых. И тогда, и сейчас новые кредиты сельскому хозяйству были самыми дешевыми в экономике Беларуси.





Для сравнения: в августе 2018 года банки выдавали новые кредиты обрабатывающей промышленности под 10,71%. Кредиты в долларах и евро для сельхозников обходились даже дороже, чем рублевые. Новые кредиты в СКВ в августе 2018 года аграрии брали под 7,54% годовых.





Как же так получается? Секрет прост: сельское хозяйство до сих пор выбирает львиную долю льготных кредитов, которые правительство расписывает для всей экономики на каждый год. Мощно льготируются в основном рублевые займы. Оттого и кредиты в белорусских рублях для сельхозников становятся дешевле валютных.





То, что мы описали выше, называется номинальными ставками. Реальная ставка по кредиту учитывает инфляционные процессы в экономике. Годовая инфляция в августе 2018 года составила 5%. Значит, в августе-2018 процентная ставка с учетом роста цен для сельского хозяйства достигала всего 2,2%!





Выше мы посчитали реальную ставку по новым кредитам с помощью индекса потребительских цен. Но есть и другие индексы, которые отображают изменение цен производителей промышленной и сельхозпродукции, тарифов транспортников и связистов.





Интегральный показатель, который учитывает все эти ценовые движения, называется дефлятор ВВП. За январь—август 2018 года дефлятор ВВП Беларуси составил 112,4%. Это значит, что в целом по экономике цены выросли на 12,4%. За тот же период потребительские цены увеличились только на 4,7%.





Следовательно, реальная стоимость кредитных ресурсов для аграриев в зависимости от конкретных условий могла быть нулевой или вообще отрицательной.









Почему государство продолжает порочную практику выдачи льготных кредитов? Ведь для госбанков и бюджета это лишние расходы. Государство делает так, потому что в ближайшие 8 лет власти не хотят ничего менять в аграрном секторе.





В январе—июле 2018 года убыточными без господдержки были 58,9% предприятий сельского хозяйства. Убытки убыточных фирм за 7 месяцев достигли 307,9 млн BYN. Такая прорва нахлебников постоянно требует огромного количества денег и как можно дешевле.





Сегодня ради спасения утопающих сельхозников белорусские чиновники готовы обескровить местные бюджеты и создать гигантские проблемы в социальной сфере регионов. Видимо, попытки властей по гальванизации трупа госАПК не остановит даже выход на 100%-ю убыточность казенных предприятий.