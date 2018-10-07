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Для кого в Беларуси рублевые кредиты дешевле, чем валютные?

08.10.2018 16:53 — Разное | Партизан  
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Нет, мы не ошиблись. В нашей стране есть целая сфера, где кредитуемые получают сверхдешевые рублевые ресурсы.

Для кого в Беларуси рублевые кредиты дешевле, чем валютные?
Вanki24.by объясняют, как так выходит и сколько продлится.  

В августе 2018 года организации сельского, лесного и рыбного хозяйства брали новые кредиты в среднем под 7,35% годовых. Поскольку рыбоводческих предприятий в Беларуси считанные единицы, а лесхозы редко берут кредиты, данные о ставке смело можно относить к сельскому хозяйству. 

По сравнению с августом 2017 года кредиты стали дешевле для аграриев более чем на 1 п.п. — год назад они получали займы под 8,38% годовых. И тогда, и сейчас новые кредиты сельскому хозяйству были самыми дешевыми в экономике Беларуси. 

Для сравнения: в августе 2018 года банки выдавали новые кредиты обрабатывающей промышленности под 10,71%. Кредиты в долларах и евро для сельхозников обходились даже дороже, чем рублевые. Новые кредиты в СКВ в августе 2018 года аграрии брали под 7,54% годовых. 

Как же так получается? Секрет прост: сельское хозяйство до сих пор выбирает львиную долю льготных кредитов, которые правительство расписывает для всей экономики на каждый год. Мощно льготируются в основном рублевые займы. Оттого и кредиты в белорусских рублях для сельхозников становятся дешевле валютных. 

То, что мы описали выше, называется номинальными ставками. Реальная ставка по кредиту учитывает инфляционные процессы в экономике. Годовая инфляция в августе 2018 года составила 5%. Значит, в августе-2018 процентная ставка с учетом роста цен для сельского хозяйства достигала всего 2,2%! 

Выше мы посчитали реальную ставку по новым кредитам с помощью индекса потребительских цен. Но есть и другие индексы, которые отображают изменение цен производителей промышленной и сельхозпродукции, тарифов транспортников и связистов. 

Интегральный показатель, который учитывает все эти ценовые движения, называется дефлятор ВВП. За январь—август 2018 года дефлятор ВВП Беларуси составил 112,4%. Это значит, что в целом по экономике цены выросли на 12,4%. За тот же период потребительские цены увеличились только на 4,7%. 

Следовательно, реальная стоимость кредитных ресурсов для аграриев в зависимости от конкретных условий могла быть нулевой или вообще отрицательной. 


Почему государство продолжает порочную практику выдачи льготных кредитов? Ведь для госбанков и бюджета это лишние расходы. Государство делает так, потому что в ближайшие 8 лет власти не хотят ничего менять в аграрном секторе. 

В январе—июле 2018 года убыточными без господдержки были 58,9% предприятий сельского хозяйства. Убытки убыточных фирм за 7 месяцев достигли 307,9 млн BYN. Такая прорва нахлебников постоянно требует огромного количества денег и как можно дешевле. 

Сегодня ради спасения утопающих сельхозников белорусские чиновники готовы обескровить местные бюджеты и создать гигантские проблемы в социальной сфере регионов. Видимо, попытки властей по гальванизации трупа госАПК не остановит даже выход на 100%-ю убыточность казенных предприятий.

 
 
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Нет, мы не ошиблись. В нашей стране есть целая сфера, где кредитуемые получают сверхдешевые рублевые ресурсы.
 
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