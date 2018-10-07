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В Пинске начали отапливать жилфонд

08.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  В начале отопительного зимнего периода в Пинске к источникам тепла были досрочно подключены объекты социальной сферы - так называемые «первоочередники». 8 октября настал черед включения жилищного фонда. Необходимо отметить, что тепло здесь подадут согласно графику включения потребителей энергии. В разных частях города включение отопления происходит в разное время, а не одномоментно.

  Первыми, кто 8 октября получит тепло, станут запитанные от Западной мини-ТЭЦ жители многоэтажек жилфонда ЖЭС № 6 и ЖЭС № 2, а также владельцы частного жилья, находящегося в данных районах.

  В течение первого дня энергетики включают системы отопления и от Пинской ТЭЦ – у жителей ЖЭС № 1, ЖЭС № 2, ЖЭС № 5, ЖЭС № 6 и расположенного здесь частного сектора.

  На второй день 9 октября – жилищный фонд ЖЭС № 5, ЖЭС № 7 и частное жилье в данных районах, подключенное от Западной мини-ТЭЦ; жилищный фонд ЖЭС № 3, ЖЭС № 4 и частное жилье, подключенное от Пинской ТЭЦ.

  К 10 октября предполагается включение систем отопления в общественных и административных зданиях. А далее – на промышленных предприятиях и прочих организациях.

  Пинский горисполком



 
 
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  В начале отопительного зимнего периода в Пинске к источникам тепла были досрочно подключены объекты социальной сферы - так называемые «первоочередники». 8...
 
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