|
Минское "Динамо" играет в гостях с "Йокеритом". Онлайн матча
Минское «Динамо» играет в гостях с хельсинским «Йокеритом». Этот матч завершит выездную серию «зубров» в КХЛ.
Минчане проиграли три встречи подряд и располагаются сейчас на десятом месте в Западной конференции.
Что касается «Йокерита», то после успешного старта команда немного сбавила и откатилась на третье место на Западе.
«Динамо-Минск»: Карнаухов (Энрот); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден (А) — Пулккинен; Хенкель — Лисовец, Павлович — С. Костицын (К) — Буйницкий; Осипов — Хохлов, А. Костицын (А) — Ковыршин — Степанов; Китаров — Волков — Дроздов; Евенко.
«Йокерит»: Калниньш (Заполски); Кивисте — Леписте (К), Йоэнсуу (А) — Норман — О’Нилл (А); Столлери — Грант, Иконен — Плэтт — Н. Енсен; Е. Енсен — Лев, Мяки — Маннинен — Мозес; Пильстрем -Ниеми — Анттила.
Опрос
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" играет в гостях с хельсинским "Йокеритом". Этот матч завершит выездную серию "зубров" в КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)