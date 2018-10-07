Минское «Динамо» играет в гостях с хельсинским «Йокеритом». Этот матч завершит выездную серию «зубров» в КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане проиграли три встречи подряд и располагаются сейчас на десятом месте в Западной конференции.

Что касается «Йокерита», то после успешного старта команда немного сбавила и откатилась на третье место на Западе.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (Энрот); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден (А) — Пулккинен; Хенкель — Лисовец, Павлович — С. Костицын (К) — Буйницкий; Осипов — Хохлов, А. Костицын (А) — Ковыршин — Степанов; Китаров — Волков — Дроздов; Евенко.

«Йокерит»: Калниньш (Заполски); Кивисте — Леписте (К), Йоэнсуу (А) — Норман — О’Нилл (А); Столлери — Грант, Иконен — Плэтт — Н. Енсен; Е. Енсен — Лев, Мяки — Маннинен — Мозес; Пильстрем -Ниеми — Анттила.

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