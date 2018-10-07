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Бывшие участники Nirvana выступили вместе. Они исполнили шесть хитов легендарной группы

08.10.2018 18:25 — Разное | Tut.by  
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Музыканты легендарной американской рок-группы Nirvana воссоединились, чтобы сыграть вместе на фестивале Cal Jam в США. Это один из редких случаев выступления группы с момента смерти ее основателя Курта Кобейна. Об этом пишет издание Kerrang.

Курт Кобейн покончил с собой в апреле 1994 года. С тех пор бывшие участники Nirvana выступили вместе всего несколько раз. Одно из выступлений состоялось по инициативе Зала славы рок-н-ролла в 2014. Последний раз музыканты собрались вместе по приглашению организаторов фестивале Cal Jam, который прошел 5 и 6 октября этого года в Сан-Бернардино (Калифорния).

Бывшие участники группы Дэйв Грол (ударные, бэк-вокал), Пэт Смир (гитара) и Крист Новоселич (бас-гитара) вместе с Джоан Джетт и Джоном Макколи (Deer Tick) исполнили шесть хитов Nirvana: Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit и All Apologies.

Вокальные партии в первых трех треках исполнил Джон Макколи из Deer Tick, в трех оставшихся — Джоан Джетт.

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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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