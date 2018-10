Бывшие участники Nirvana выступили вместе. Они исполнили шесть хитов легендарной группы

Музыканты легендарной американской рок-группы Nirvana воссоединились, чтобы сыграть вместе на фестивале Cal Jam в США. Это один из редких случаев выступления группы с момента смерти ее основателя Курта Кобейна. Об этом пишет издание Kerrang.

Курт Кобейн покончил с собой в апреле 1994 года. С тех пор бывшие участники Nirvana выступили вместе всего несколько раз. Одно из выступлений состоялось по инициативе Зала славы рок-н-ролла в 2014. Последний раз музыканты собрались вместе по приглашению организаторов фестивале Cal Jam, который прошел 5 и 6 октября этого года в Сан-Бернардино (Калифорния).

Бывшие участники группы Дэйв Грол (ударные, бэк-вокал), Пэт Смир (гитара) и Крист Новоселич (бас-гитара) вместе с Джоан Джетт и Джоном Макколи (Deer Tick) исполнили шесть хитов Nirvana: Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit и All Apologies.

Вокальные партии в первых трех треках исполнил Джон Макколи из Deer Tick, в трех оставшихся — Джоан Джетт.

