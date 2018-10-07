|
Бывшие участники Nirvana выступили вместе. Они исполнили шесть хитов легендарной группы
Музыканты легендарной американской рок-группы Nirvana воссоединились, чтобы сыграть вместе на фестивале Cal Jam в США. Это один из редких случаев выступления группы с момента смерти ее основателя Курта Кобейна. Об этом
Курт Кобейн покончил с собой в апреле 1994 года. С тех пор бывшие участники Nirvana выступили вместе всего несколько раз. Одно из выступлений состоялось по инициативе Зала славы рок-н-ролла в 2014. Последний раз музыканты собрались вместе по приглашению организаторов фестивале Cal Jam, который прошел 5 и 6 октября этого года в Сан-Бернардино (Калифорния).
Бывшие участники группы Дэйв Грол (ударные, бэк-вокал), Пэт Смир (гитара) и Крист Новоселич (бас-гитара) вместе с Джоан Джетт и Джоном Макколи (Deer Tick) исполнили шесть хитов Nirvana: Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit и All Apologies.
Вокальные партии в первых трех треках исполнил Джон Макколи из Deer Tick, в трех оставшихся — Джоан Джетт.
Читайте также
***
6 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыканты легендарной американской рок-группы Nirvana воссоединились, чтобы сыграть вместе. Это второе выступление группы с момента смерти ее основателя Курта...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)