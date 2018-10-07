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Когда "Белавиа" введет беспошлинную торговлю и откроют ли новые магазины Duty Free на въезде в страну
Изменения, которые
Появятся ли новые магазины Duty Free на въезде в Беларусь?
Первый магазин Duty Free на въезде в Беларусь, в автодорожном пункте пропуска «Берестовица»,
В компании «БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри», которой принадлежит первый магазин Duty Free на въезде в страну, рассказали, что он «пользуется популярностью среди белорусов и иностранцев, претензий со стороны покупателей не было». «Налоговые отчисления в бюджет увеличились, открыты более 10 новых рабочих мест», — уточнили в компании и добавили, что пока преждевременно оценивать, насколько успешна торговля.
Продолжит ли работать этот магазин и будут ли открыты другие в автодорожных пунктах пропуска, станет ясно после того, как подведут итоги этого эксперимента.
В ГТК уточнили, что эксперимент планируется завершить к 1 декабря. Оценивать его успешность будут по нескольким критериям.
Ранее в ГТК
— Следует отметить, что такие товары, как алкогольные напитки, табак и табачные изделия, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, реализуются лицам, въезжающим на таможенную территорию ЕАЭС, в количественных нормах, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов, — поясняла заместитель начальника отдела организации таможенного контроля и эффективности технологий главного управления организации таможенного контроля ГТК Светлана Дубовик.
Когда все-таки организуют беспошлинную торговлю в самолетах «Белавиа»?
Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрена возможность организовать беспошлинную торговлю на бортах водных или воздушных судов. Благодаря изменениям в самолетах «Белавиа», выполняющих международные рейсы, также планировали
Однако разговоры об этом
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Когда "Белавиа" введет беспошлинную торговлю и откроют ли новые магазины Duty Free на въезде в страну
FINANCE.TUT.BY поинтересовался, планируется ли открытие новых магазинов Duty Free на въезде в страну, а также когда "Белавиа" внедрить услугу Duty Free на борту самолетов.
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