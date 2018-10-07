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Лишенный 2 золотых медалей Игр в Сочи российский бобслеист признан виновным в подмене допинг-проб

08.10.2018 18:20 — Разное | Tut.by  
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Бобслеист Алексей Воевода был признан виновным Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне в манипуляциях с допинг-пробами с мочой во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это следует из положений мотивировочной части решения CAS, оказавшегося в распоряжении ТАСС.


Фото: instagram.com/alexeyvoevoda

Алексей Воевода оказался в числе 11 спортсменов, чье пожизненное отстранение от Олимпиад было заменено судом на пропуск одних Игр в Пхёнчхане. Из этих спортсменов мотивировочную часть получил только партнер Воеводы по команде Александр Зубков. В число 11 спортсменов также входят бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк.

По информации ТАСС, CAS вынес мотивировочное решение по делу Воеводы 11 июля, а в конце сентября с этим документом была ознакомлена адвокатская контора, занимающаяся защитой спортсмена.

Как следует из материалов суда, доказательств свидетелей и экспертов было достаточно для того, чтобы признать спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил в части манипуляций с анализами мочи. Суд пришел к выводу, что без участия спортсмена такая подмена невозможна. Кроме того, на пробе, взятой после соревнований двоек 17 февраля 2014 года, найдены одна Т-образная царапина и несколько мелких, которые указывают на нарушение целостности бутылочки с пробой.

Эксперты провели анализ пробы «B» и обнаружили завышенный уровень соли в моче, который не соответствует нормальным физиологическим показателям. При этом в документе отмечается, что сам Воевода не смог объяснить, каким образом уровень соли мог оказаться завышенным.

Победные результаты Зубкова и Воеводы с Игр в Сочи были аннулированы, так как CAS признал наличие факта нарушения антидопинговых правил указанными спортсменами.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Алексей Воевода завоевал две золотые медали — в составе экипажа-двойки во главе с Александром Зубковым и в составе экипажа-четверки так же во главе с Зубковым. Но в декабре 2017 года решением МОК он лишен этих наград за нарушение антидопинговых правил.

 
 
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Бобслеист Алексей Воевода был признан виновным Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне в манипуляциях с допинг-пробами с мочой во время Олимпийских игр 2014 года...
 
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