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Портал 115.бел заработал во всех районах Гродненской области

08.10.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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Портал «Мой горад» 115.бел заработал во всех районах Гродненской области, сообщили в Центре информационных технологий Мингорисполкома.Ресурс создавался для отправки запросов повседневного характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска, начал функционировать в ноябре 2015 года. С прошлого года к проекту стали подключаться другие города Беларуси. Кроме райцентров Гродненской области, такой возможностью могут воспользоваться жители Гомеля, Солигорска, Кричева, Рогачева, Жлобина, Витебска.

«Гродненская область первой среди регионов Беларуси завершила внедрение сервиса во всех крупных городах», — добавили в Центре информационных технологий.

Портал не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Главная его задача — упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. После модерации запросы направляются коммунальным службам для выполнения. Обратная связь реализуется через просмотр статуса обработки опубликованного запроса, а также анализ результатов в формате изображений «было» и «стало». Жители могут влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной работы.

Всего на сайте зарегистрировано около 72,2 тыс. человек. Только в Минске принято более 172,5 тыс. запросов, решено около 159 тыс. проблем.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Портал «Мой горад» 115.бел заработал во всех районах Гродненской области, сообщили в Центре информационных технологий Мингорисполкома.Ресурс создавался для...
 
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