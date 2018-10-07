Портал 115.бел заработал во всех районах Гродненской области

Ресурс создавался для отправки запросов повседневного характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска, начал функционировать в ноябре 2015 года. С прошлого года к проекту стали подключаться другие города Беларуси. Кроме райцентров Гродненской области, такой возможностью могут воспользоваться жители Гомеля , Солигорска, Кричева, Рогачева, Жлобина, Витебска

«Гродненская область первой среди регионов Беларуси завершила внедрение сервиса во всех крупных городах», — добавили в Центре информационных технологий.

Портал не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Главная его задача — упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. После модерации запросы направляются коммунальным службам для выполнения. Обратная связь реализуется через просмотр статуса обработки опубликованного запроса, а также анализ результатов в формате изображений «было» и «стало». Жители могут влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной работы.

Всего на сайте зарегистрировано около 72,2 тыс. человек. Только в Минске принято более 172,5 тыс. запросов, решено около 159 тыс. проблем.