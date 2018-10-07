Лукашенко: Украине невыгодно рвать связи с СНГ

Киеву невыгодно рвать связи с СНГ, потому что «выйти проще, чем потом войти, если надо будет», сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РИА «Новости» .

«Я всегда говорил о том, что выйти проще, чем потом войти, если надо будет. Но это суверенное дело Украины, мы вынуждены с этим считаться», – отметил белорусский лидер.

На встрече с третьим украинским президентом Виктором Ющенко Лукашенко заявил, что есть много проблем, которые он с удовольствием готов обсудить.

«Как известно, Украина фактически заявила о выходе, но официально это событие еще не наступило. И на последнем саммите в Душанбе украинский флаг присутствовал, как всегда. Я так понимаю, что это процесс не одного дня», – добавил белорусский лидер.

Напомним, после смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ.