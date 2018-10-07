На постоянном контроле в Молодечненском межрайонном комитете госконтроля находится подготовка сельхозпредприятий к зимне-стойловому содержанию скота.

Условия содержания животных – один из факторов высоких показателей производства продукции животноводства.

Вместе с тем, проведенные контрольно-аналитические мероприятия показали, что не все сельхозпредприятия учитывают данные обстоятельства и не спешат наводить соответствующий порядок на животноводческих объектах.

Так, на одной из молочнотоварных ферм ОАО «Селевцы» по причине неисправности транспортера навозаудаления животноводческие помещения 13.09.2018 были занавожены, к ремонту окон, дверей, крыши (растут деревья) не приступали, территория фермы полностью не огорожена.

Не организована в обществе должным образом и охрана КРС при круглосуточном содержании на пастбищах. Как результат треть поголовья КРС фермы попросту утеряна (свыше 60 голов). Поиск силами общества не увенчался успехом, привлечены правоохранительные органы.

Подобные факты нарушений природоохранного и ветеринарного законодательства установлены и на сельскохозяйственных участках ООО «Тарасово» Воложинского района.

К примеру, на одной из ферм навоз попросту складировался на прилегающей территории, образуя озеро нечистот.

По результатам контрольных мероприятий Молодечненскому и Воложинскому райисполкомам направлены соответствующие предложения по устранению отмеченных нарушений и недостатков, рассматривается вопрос о привлечении вышеуказанных юридических и их должностных лиц к административной ответственности.

Контроль за подготовкой объектов животноводства к зимне-стойловому содержанию скота продолжается.

Молодечненский межрайонный комитет государственного контроля.