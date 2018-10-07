БРСМ дал старт новому сезону конкурса «100 идей для Беларуси»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканского молодежного конкурса

«100 идей для Беларуси»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Республиканский молодежный конкурс «100 идей для Беларуси» (далее – Конкурс) проводится Общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ»). Настоящее Положение определяет порядок организации

и проведения Конкурса, цели и задачи, права и обязанности участника

и организатора, требования к оформлению инновационных проектов, порядок их представления, этапы и сроки реализации Конкурса, критерии отбора и порядок подведения итогов, возможные источники финансирования. Конкурс проводится в целях активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития Республики Беларусь, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок. Основные задачи Конкурса: мотивация и развитие молодёжного изобретательства, рационализаторства; выявление и внедрение в реальный сектор экономики инновационных проектов и научно-технических разработок, представляющих практический интерес для социально-экономического развития страны; совершенствование взаимодействия общественных объединений, субъектов хозяйствования и государственных органов управления на всех уровнях в решении социальных и общественно значимых задач; оказание помощи в продвижении инновационных проектов и научно-технических разработок; поиск источников финансирования. Для проведения Конкурса создаются экспертные Советы, действующие при территориальных комитетах ОО «БРСМ». Состав экспертных Советов утверждается постановлением Бюро соответствующего территориального комитета ОО «БРСМ», состав республиканского экспертного Совета утверждается постановлением Секретариата Центрального комитета ОО «БРСМ». В состав экспертных Советов входят: представители органов государственного управления и организаций, общественных объединений, науки, профильных субъектов хозяйствования, представители бизнес-сообществ, физические лица и др. Территориальные комитеты ОО «БРСМ» осуществляют сбор заявок, проводят совместно с заинтересованными организациями обучение авторов, организуют заседания экспертных Советов и выставки, направляют проекты, прошедшие экспертизу, на заседания областного (Минского городского) экспертных Советов. Областные (Минский городской) комитеты ОО «БРСМ» аккумулируют проекты, прошедшие территориальную экспертизу, проводят совместно с заинтересованными организациями обучение авторов, организуют заседания экспертных Советов и выставки, направляют проекты на заседание республиканского экспертного Совета. Центральный комитет ОО «БРСМ» аккумулирует заявки, прошедшие областные (Минскую городскую) экспертизу, проводят совместно с заинтересованными организациями обучение авторов, организует заседание экспертного Совета, проводит республиканскую молодёжную выставку проектов. Электронные заявки, поступившие посредством заполнения формы на сайте 100ideas.by, аккумулируются Центральным комитетом ОО «БРСМ» и направляются на рассмотрение в соответствующий территориальный комитет ОО «БРСМ». Данные работы принимают участие в Конкурсе на общих с остальными работами основаниях.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

К участию в Конкурсе допускаются молодые люди (коллектив авторов) в возрасте от 14 до 31 года (молодые ученые до 35 лет), направившие свои заявки (инновационные проекты) на рассмотрение

в соответствии с требованиями настоящего Положения. Проекты, которые полностью не соответствуют критериям настоящего Положения, к участию не принимаются.

Определены две группы участников: 1 группа – учащиеся, курсанты учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования; 2 группа – студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодёжь, молодые учёные до 35 лет. В каждой номинации конкурса определяется по два победителя (по одному из числа каждой группы участников).

Проект должен быть представлен в виде текстового документа с использованием наглядных иллюстраций в форме Word Document (не более 10 страниц формата А4) либо в демонстрационном виде (презентация, видеоролик, макет, образцы и др.). Материалы должны максимально четко описывать проект, его актуальность, новизну и оригинальность, цели и задачи, которые будут решены при реализации проекта, а также технические (экономические, социальные) преимущества проекта. Работы могут быть поданы в любой территориальный комитет

ОО «БРСМ» или посредством заполнения электронной заявки на сайте 100ideas.by. Используются следующие критерии оценки проекта:

– актуальность заявленной темы и практическая значимость работы;

– реальность реализации инновационного проекта;

– новизна идеи; современность, инновационность подходов в решении заявленной проблемы;

– четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач инновационного проекта (исследования) и ясность путей их достижения;

– оригинальность авторских концепций и практических рекомендаций.

Представленные работы могут быть опубликованы на сайте конкурса (100ideas.by), а также в специально созданной группе в социальной сети «ВКонтакте» ( vk.com/sto_idey_brsm ). Конкурс проводится в три этапа:

6.1 первый этап (постоянно) – информирование потенциальных участников о проведении Конкурса, приём заявок территориальными комитетами ОО «БРСМ».

– территориальные комитеты ОО «БРСМ» обеспечивают размещение информационных материалов о Конкурсе на информационных стендах первичных организаций ОО «БРСМ», в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах с указанием контактных лиц, графика участия, информируют о виде и правилах заполнения заявки на участие, местах

и формах приема заявок и т.д.;

– авторы направляют заявки, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения и в утвержденных номинациях, в адрес территориальных комитетов ОО «БРСМ» или посредством заполнения формы на сайте 100ideas.by;

6.2 второй этап (в срок до октября текущего года включительно) – отбор заявок территориальными комитетами ОО «БРСМ», заседание территориальных экспертных Советов, территориальные, в отдельных случаях, зональные, выставки молодёжных проектов и научно-технических разработок, определение победителей второго этапа.

– территориальные комитеты ОО «БРСМ» аккумулируют заявки и проекты, в том числе поступившие от Центрального комитета ОО «БРСМ» (заявки, поступившие посредством заполнения формы на сайте 100ideas.by), проводят обучение авторов проектов;

– организация заседаний территориальных экспертных Советов и выставок молодёжных проектов и научно-технических разработок с приглашением руководства органов исполнительной и законодательной власти, руководителей государственных, частных предприятий и организаций, инвесторов, Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, представителей банковского сектора и т.д., с широким освещением в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах. В процессе рассмотрения заявок территориальные комитеты ОО «БРСМ» имеет право отказать в рассмотрении заявки без объяснения причин заявителю;

– по итогам второго этапа Конкурса территориальные комитеты ОО «БРСМ» информируют средства массовой информации об отобранных проектах, а также направляют их в областной (Минский городской) экспертный Совет.

6.3 третий этап (в срок до декабря текущего года включительно) –заседание областных (Минского городского) экспертных Советов, выставки молодёжных проектов и научно-технических разработок, определение победителей третьего этапа.

– областные (Минский городской) комитеты ОО «БРСМ» аккумулируют заявки и проекты, поступившие от территориальных комитетов ОО «БРСМ», проводят обучение авторов проектов;

– организация заседаний областных (Минского городского) экспертных Советов и выставок молодёжных проектов и научно-технических разработок с приглашением руководства органов исполнительной и законодательной власти, руководителей государственных, частных предприятий и организаций, инвесторов, Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, представителей банковского сектора и т.д., с широким освещением в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах;

– по итогам третьего этапа Конкурса областные (Минский городской) комитеты ОО «БРСМ» информируют средства массовой информации об отобранных проектах, а также направляют их в республиканский экспертный Совет.

6.4 четвертый этап (в срок до февраля следующего года) – финальный этап, заседание республиканского экспертного Совета, ежегодная молодёжная выставка молодёжных проектов и научно-технических разработок, определение победителей Конкурса «100 идей для Беларуси».

– Центральный комитет ОО «БРСМ» аккумулирует заявки и проекты, поступившие от областных (Минского городского) комитетов ОО «БРСМ», а также заявки, поступившие от Национальной академии наук Беларуси (не более 25 проектов, прошедших внутренний отбор научной организацией), проводят обучение авторов проектов;

– организация заседания республиканского экспертного Совета, защита проекта автором (коллективом авторов) перед представителями республиканского экспертного Совета;

– вручение каждому участнику сертификата Конкурса (утверждённого образца);

– организация выставки-презентации лучших инновационных проектов и научно-технических разработок Конкурса;

– в ходе заседания республиканского экспертного Совета

в каждой из номинаций определяется по два победителя (по одному из числа каждой группы участников), каждый из которых награждается дипломом.

Кроме того, победителям Конкурса из числа учащейся молодежи вручаются рекомендации Центрального комитета ОО «БРСМ» для поступления в учреждения высшего образования на специальности, соответсвующие профилю их конкурсного проекта, согласно Указу Президента Республики Беларусь №80 от 07.02.2006 года.

По решению республиканского экспертного Совета может быть присуждено более 1-ой победы в конкурсных номинациях, при условии сохранения общего числа победителей.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2014 года № 538 все финалисты республиканского молодёжного Конкурса «100 идей для Беларуси» могут принять участие в республиканском конкурсе инновационных проектов. Из них 10 проектов-победителей (на основании решения совета республиканского конкурса инновационных проектов) получают денежные средства в размере до 40 тарифных ставок для разработки бизнес-планов инновационных проектов в целях их дальнейшего участия в конкурсе в порядке и на условиях, определенных Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь.

Финалисты, победители Конкурса имеют право претендовать на другие денежные премии на конкурсной основе.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Все права на объекты интеллектуальной собственности (проекты, материалы, презентации и бизнес-планы проектов, дизайны, товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности) охраняются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Отправив работу на участие в конкурсе, участник подтверждает свое согласие с тем, что организатор Конкурса вправе использовать материалы работы путем обнародования и доведения

до всеобщего сведения в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их имена, фамилии

и фотоматериалы с их изображением, связанные с участием в Конкурсе,

а также интервью и иные материалы об участниках конкурса могут быть использованы организатором Конкурса в рекламных и иных целях в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность; Агропромышленные технологии и производство; Промышленные и строительные технологии и производство; Медицина, фармация, медицинская техника; Химические технологии, нефтехимия; Био- и наноиндустрия; Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии; Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов; Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций. Социальная сфера.

Количество и состав номинаций может быть изменен в соответствии с приоритетными направлениями научно-технической деятельности Республики Беларусь. Обновленный перечень номинаций конкурса определяется Постановлением Секретариата ЦК ОО «БРСМ».

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

Финансирование Конкурса осуществляется из средств, предусмотренных на реализацию государственной молодёжной политики; собственных средств ОО «БРСМ»; иных источников, не запрещенных действующим законодательством Республики Беларусь. Затраты на командировочные расходы (питание и проживание) авторов проектов для участия в этапах Конкурса (заседании экспертных Советов и выставке-презентации инновационных проектов и научно-технических разработок) осуществляется за счет направляющей стороны с привлечением средств, не запрещенных действующим законодательством Республики Беларусь. Вопросы организации второго этапа Конкурса, в том числе обеспечение технического, выставочного и звукоусилительного оборудования, работа волонтеров и др., обеспечивают территориальные комитеты ОО «БРСМ» с привлечением ресурсов, не запрещенных действующим законодательством Республики Беларусь. Вопросы организации третьего этапа Конкурса, в том числе обеспечение технического, выставочного и звукоусилительного оборудования, работа волонтеров и др., обеспечивают областные (Минский городской) комитеты ОО «БРСМ» с привлечением ресурсов, не запрещенных действующим законодательством Республики Беларусь. Вопросы организации четвертого этапа Конкурса, в том числе обеспечение технического, выставочного и звукоусилительного оборудования, работа волонтеров и др., обеспечивает Центральный комитет ОО «БРСМ» с привлечением ресурсов, не запрещенных действующим законодательством Республики Беларусь. С целью финансирования отдельных этапов Конкурса допускается привлечение в качестве соорганизаторов и спонсоров сторонних организаций (в том числе коммерческих). Экспертные Советы всех уровней вправе совместно с заинтересованными организациями и фондами учреждать дополнительные финансовые премии и гранты.

Форма заявки

на участие в республиканском проекте «100 идей для Беларуси»

1. Наименование проекта 2. Автор проекта (место работы (учебы), должность (курс, класс, группа и др.), телефоны, электронная почта, адрес, прочие сведения) 3. Номинация, в которой заявляется автор проекта 4. Краткое описание проекта 5. Сведения об охране интеллектуальной собственности (наличие патента и др.)

Текущая стадия развития проекта (с описанием)

Проведены исследования, опыты, эксперименты, первичные испытания и т.д.

Выполнена опытно-конструкторская (технологическая, практическая и прочая) работа

Разработана метод. документация (бизнес-план, технологическая карта и т.д.)

В стадии реализации (запуск опытной партии, подготовительные работы и прочее)

другое (с пояснением)

7. Предложения по дальнейшей реализации проекта (с обоснованием)

Дата заполнения _________ г. Подпись заявителя__________________