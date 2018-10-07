«Волшебная книга МЧС»: Мультфильмы про безопасность

Научить безопасному поведению, объяснить простые, но очень важные истины, что нужно быть осторожными и внимательными, беречь свою жизнь и здоровье – всему этому учат мультипликационные фильмы по безопасности для детей «Волшебная книга» МЧС.

Главные герои – лесные жители – заяц, бобер, волк и птичка. Милые и очень симпатичные персонажи попадают в различные чрезвычайные ситуации, ведь они, собственно как и обычные люди, могут нарушать правила безопасности или вовсе их не знать. Зверушки экспериментируют, пытаются разобраться и учатся правильно себя вести. А помогает им в этом волшебная книга, с которой не расстается умный бобер. Именно она, подсказывает друзьям, как поступить в той или иной ситуации, как избежать неприятностей, всегда помогает принять правильное решение. Запоминающиеся персонажи, яркая анимация, юмор – обещаем – ЭТОТ МУЛЬФИЛЬМ ПОНРАВИТЬСЯ ВАШИМ ДЕТЯМ И ВАМ!

Посмотреть мультфильм Вы можете на «Youtube-канале МЧС», в соцсетях Вконтакте и Facebook, или просто ввести запрос мультфильм «Волшебная книга» МЧС в любом интернет-поисковике.

Андрей РОМАНОВ,

инспектор ГПиВО Костюковичского РОЧС.