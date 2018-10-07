В Костюковичском районе проходит акция “Молодежь за безопасность”

Очередной «день рождения» отметит в октябре Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных (БМООСП) – в этом году в честь праздника проходит акция «Молодежь за безопасность».

За время существования организации активисты БМООСП вместе с работниками МЧС в период проведения акции «Молодежь за безопасность» оказывают шефскую помощь многодетным семьям, одинокопроживающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам. Посещают общеобразовательные учреждения, социальные приюты и дома-интернаты.

Однако, акция «Молодежь за безопасность» – это всего лишь небольшая часть того, чем живет организация. Ежегодно под эгидой БМООСП проходит множество профилактических, обучающих, соревновательных и развлекательных мероприятий, непосредственными участниками которых становятся юные спасатели. Сегодня ни одно значимое мероприятие, как в областных центрах, так и в республике не обходится без БМООСП, будь то праздник города, чествование ветеранов или праздник для учащихся, различные концертные программы, общественные мероприятия профилактической направленности – везде активисты БМООСП не только желанные гости, но и активные участники.

Очень высок авторитет организации и у государственных структур – органов власти, других общественных организаций. При поддержке Министерства образования, Министерства культуры, БДПО ежегодно проводятся республиканские мероприятия и акции, направленные на пропаганду профессии спасателя-пожарного, обучение населения и работающих, детей и молодежи основам безопасности жизнедеятельности, популяризацию БМООСП и привлечение в организацию новых ребят. Это уже ставшие традиционными: смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей», детский полевой лагерь Спасатель», «Слет юных спасателей-пожарных», конкурс «Школа безопасности»; акции: «Молодежь за безопасность», «Безопасность в каждый дом», «Каникулы без дыма и огня» и многие другие.

Одно из важных направлений деятельности БМООСП – пожарно-спасательный спорт. Белорусские парни неоднократно становились призерами различных чемпионатов и участвовали в международных первенствах.

Сотрудничеству молодежи разных государств в области безопасности жизнедеятельности сегодня оказывается всяческая поддержка и содействие. Именно с этой целью несколько лет назад была создана Международная ассоциация молодежных общественных организаций пожарных-спасателей, входят в которую Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных, Всероссийское детско-юношеское движение «Школа безопасности», Всеукраинское движение «Школа безпеки», общественные организации юных спасателей Латвии, Литвы и Польши.

Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных – это одна большая семья, объединяющая тысячи единомышленников, которые все вместе болеют за одно общее дело. А ведь если область интересов, стремления и поставленные цели едины, то и возможности их безграничны!

Андрей РОМАНОВ,

инспектор ГПиВО Костюковичского РОЧС.