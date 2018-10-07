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Мошенники заработали Br75 тыс. на инсценировках ДТП в Минской области

08.10.2018 18:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Мошенники заработали Br75 тыс. на инсценировках ДТП в Минской области
Фото из архива © / УГАИ УВД Миноблисполкома


Обвиняемые (всего их 11 человек) в 2012-2016 годах, действуя на территории Минской области, инсценировали ДТП с участием автомобилей, а затем предоставляли в филиалы страховых компаний недействительные сведения о якобы имевших место страховых случаях. По такой схеме фигуранты завладели деньгами республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" и закрытого акционерного страхового общества "ТАСК" на сумму более Br75 тыс.

Мошенники заработали Br75 тыс. на инсценировках ДТП в Минской области СК: житель Гродно инсценировал серию ДТП, чтобы получить страховки

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере).

В отношении десяти человек с учетом возмещения ущерба, сотрудничества со следствием применена мера пресечения в виде подписки о невыезде либо личного поручительства. Еще один обвиняемый (с учетом судимости) заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд Ленинского района города Минска. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее перед судом предстали другие 17 соучастников преступной деятельности. Всем им вынесли обвинительный приговор.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Одиннадцать человек мошенническим путем заработали Br75 тыс. на инсценировках ДТП в Минской области, сообщил прокурор отдела прокуратуры Минской области Игорь...
 
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