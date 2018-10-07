Лукашенко: Нас беспокоит приток оружия через украинскую границу

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность проникновением оружия с Украины на территорию республики.

Вопрос о нелегальном оружии с Украины был поднят на встрече Лукашенко с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко.

«Влияние событий на Украине на нас очень велико. Особенно нас беспокоит приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», – приводит слова белорусского лидера БЕЛТА .

Вместе с тем он отметил, что «могло бы быть намного хуже».

«Нет такой озлобленности в отношении белорусов со стороны украинцев. Нет этого столкновения народного мнения и народов. Вот это самое главное, это обнадеживает, это основа наших добрых отношений, – отметил Лукашенко.

Говоря о двусторонних отношениях Беларуси и Украины, он вспомнил и о временах президентства Ющенко.

«Конечно, это были не худшие времена, особенно между нашими государствами. Мы при всех различиях, разных точках зрения всегда находили какой-то консенсус и выстраивали наши отношения», – заявил президент Беларуси.

Виктором Ющенко – государственный и политический деятель, был третьим президентом Украины (2005 – 2010 г.г.).