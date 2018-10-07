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Одна простая привычка, которая позволит вам лучше экономить
08.10.2018 18:39 — Разное | Ежедневник
фото: technode.com
Представьте, что внезапно к концу месяца у вас заболел зуб, ваша кошка захворала (и теперь нужно выложить кругленькую сумму ветеринару), а в ванной «полетела» сантехника….
Но ваш бюджет не был рассчитан на такие неожиданности. Вы уже все потратили. Что делать? Придется просить помощи у друзей или воспользоваться деньгами, отложенными на отпуск.
Если с вами постоянно происходит нечто подобное, обязательно читайте дальше. Существует простой способ взять ситуацию под контроль!
Примерно треть американцев составляют бюджет. Остальные более или менее удачно импровизируют.
Джесси Мекам, создатель программы для управления личными финансами «Вам нужен бюджет», знает, почему так происходит: все дело в непредвиденных расходах. Люди считают, что бесполезно устанавливать четкие правила, регулирующие траты, так как в любой момент может произойти нечто непредсказуемое, требующее дополнительных вложений.
В своей книге, которая тоже называется «Вам нужен бюджет», Мекам разрывает эту логику в клочья. «Многие из ваших неожиданных расходов вовсе не так уж неожиданны», — пишет он.
Например, в этом месяце вам нужно заменить проколотую шину. В следующем — приобрести новый костюм для свадьбы. Еще через месяц — купить 100 коробок пирожных для школьной благотворительной акции. А потом… понимаете?
Мекам рекомендует проанализировать предыдущие выписки по счету кредитной карты, чтобы понять а) как много денег у вас уходит на «непредвиденные» расходы и б) есть ли какие-то повторяющиеся «неожиданности». Как говорит Мекам, если вы владелец автомобиля, то у вас обязательно будут время от времени возникать проблемы с машиной; если у вас есть домашнее животное, то будьте готовы, что однажды придется посетить ветеринара.
А если, анализируя траты, вы обнаружите, к примеру, что постоянно покупаете пиццу после работы, то у вас появится возможность скорректировать расходы, чтобы они больше соответствовали вашим целям, будь то сохранение стройной фигуры или экономия денег.
Мекам советует относиться к «непредвиденным» расходам как к реальным и заранее их планировать. Составляя бюджет, всегда учитывайте эту категорию трат.
Либби Кейн, заместитель редактора в Business Insider, пришла к тому же выводу, изучив собственные финансовые привычки: «У каждого свои расходы, и мы по-разному планируем бюджет. Но у всех нас есть нечто общее: непредвиденные траты — это данность, которую нужно принять».
В конце концов, учитывать непредвиденные расходы — значит быть честным с самим собой и реалистично смотреть на вещи. Мекам пишет: «Никогда нельзя надеяться, что следующий месяц будет „не слишком напряженным“ и дела сразу наладятся. Такова жизнь».
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Представьте, что внезапно к концу месяца у вас заболел зуб, ваша кошка захворала (и теперь нужно выложить кругленькую сумму ветеринару), а в ванной «полетела»...
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