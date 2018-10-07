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Одна простая привычка, которая позволит вам лучше экономить

08.10.2018 18:39 — Разное | Ежедневник  
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Одна простая привычка, которая позволит вам лучше экономить

фото: technode.com

Представьте, что внезапно к концу месяца у вас заболел зуб, ваша кошка захворала (и теперь нужно выложить кругленькую сумму ветеринару), а в ванной «полетела» сантехника….

Но ваш бюджет не был рассчитан на такие неожиданности. Вы уже все потратили. Что делать? Придется просить помощи у друзей или воспользоваться деньгами, отложенными на отпуск.

Если с вами постоянно происходит нечто подобное, обязательно читайте дальше. Существует простой способ взять ситуацию под контроль!

МИФ публикует перевод статьи с новостного портала Business Insider.

Примерно треть американцев составляют бюджет. Остальные более или менее удачно импровизируют.

Джесси Мекам, создатель программы для управления личными финансами «Вам нужен бюджет», знает, почему так происходит: все дело в непредвиденных расходах. Люди считают, что бесполезно устанавливать четкие правила, регулирующие траты, так как в любой момент может произойти нечто непредсказуемое, требующее дополнительных вложений.

В своей книге, которая тоже называется «Вам нужен бюджет», Мекам разрывает эту логику в клочья. «Многие из ваших неожиданных расходов вовсе не так уж неожиданны», — пишет он.

Например, в этом месяце вам нужно заменить проколотую шину. В следующем — приобрести новый костюм для свадьбы. Еще через месяц — купить 100 коробок пирожных для школьной благотворительной акции. А потом… понимаете?

Мекам рекомендует проанализировать предыдущие выписки по счету кредитной карты, чтобы понять а) как много денег у вас уходит на «непредвиденные» расходы и б) есть ли какие-то повторяющиеся «неожиданности». Как говорит Мекам, если вы владелец автомобиля, то у вас обязательно будут время от времени возникать проблемы с машиной; если у вас есть домашнее животное, то будьте готовы, что однажды придется посетить ветеринара.

А если, анализируя траты, вы обнаружите, к примеру, что постоянно покупаете пиццу после работы, то у вас появится возможность скорректировать расходы, чтобы они больше соответствовали вашим целям, будь то сохранение стройной фигуры или экономия денег.

Мекам советует относиться к «непредвиденным» расходам как к реальным и заранее их планировать. Составляя бюджет, всегда учитывайте эту категорию трат.

Либби Кейн, заместитель редактора в Business Insider, пришла к тому же выводу, изучив собственные финансовые привычки: «У каждого свои расходы, и мы по-разному планируем бюджет. Но у всех нас есть нечто общее: непредвиденные траты — это данность, которую нужно принять».

В конце концов, учитывать непредвиденные расходы — значит быть честным с самим собой и реалистично смотреть на вещи. Мекам пишет: «Никогда нельзя надеяться, что следующий месяц будет „не слишком напряженным“ и дела сразу наладятся. Такова жизнь».

 
 
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Представьте, что внезапно к концу месяца у вас заболел зуб, ваша кошка захворала (и теперь нужно выложить кругленькую сумму ветеринару), а в ванной «полетела»...
 
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