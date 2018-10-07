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Появились билеты на ночной концерт в метро. Стоимость - 15 рублей, мест всего 400

08.10.2018 18:49 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в продажу поступили билеты на ночной концерт в метро. Напомним, в два часа ночи с 13 на 14 октября (с субботы на воскресенье) на платформе станции «Петровщина» впервые пройдет концерт.


Концерт так и называется — «Ночь в метро», он пройдет в рамках фестиваля Юрия Башмета. Организаторы пишут, что «Петровщину» выбрали из-за звездного неба над головой — это красиво.

Гостей попробуют удивить выступлением Международного камерного оркестра East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Вместе с оркестром выступит звезда Большого театра Беларуси Оксана Волкова и хор.

Помимо этого, на платформе метро в эту ночь можно будет услышать группы «Без билета», «Песняры», «Дядя Ваня». Запланировано также лазерное шоу.

Где: станция метро «Петровщина».

Когда: в 02.00 (в ночь с 13 на 14 октября, то есть с субботы на воскресенье).

Сколько: 15 рублей. Билетов всего около 400.

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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Концерт так и называется - "Ночь в метро", он пройдет в рамках фестиваля Юрия Башмета. Организаторы пишут, что "Петровщину" выбрали из-за звездного неба над головой -...
 
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