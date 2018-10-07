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Появились билеты на ночной концерт в метро. Стоимость - 15 рублей, мест всего 400
Сегодня в продажу поступили билеты на
Концерт так и называется — «Ночь в метро», он пройдет в рамках
Гостей попробуют удивить выступлением Международного камерного оркестра East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Вместе с оркестром выступит звезда Большого театра Беларуси Оксана Волкова и хор.
Помимо этого, на платформе метро в эту ночь можно будет услышать группы «Без билета», «Песняры», «Дядя Ваня». Запланировано также лазерное шоу.
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Концерт так и называется - "Ночь в метро", он пройдет в рамках фестиваля Юрия Башмета. Организаторы пишут, что "Петровщину" выбрали из-за звездного неба над головой -...
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