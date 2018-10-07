Появились билеты на ночной концерт в метро. Стоимость - 15 рублей, мест всего 400

Сегодня в продажу поступили билеты на ночной концерт в метро. Напомним, в два часа ночи с 13 на 14 октября (с субботы на воскресенье) на платформе станции «Петровщина» впервые пройдет концерт.





Концерт так и называется — «Ночь в метро», он пройдет в рамках фестиваля Юрия Башмета . Организаторы пишут, что «Петровщину» выбрали из-за звездного неба над головой — это красиво.

Гостей попробуют удивить выступлением Международного камерного оркестра East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Вместе с оркестром выступит звезда Большого театра Беларуси Оксана Волкова и хор.

Помимо этого, на платформе метро в эту ночь можно будет услышать группы «Без билета», «Песняры», «Дядя Ваня». Запланировано также лазерное шоу.

Где: станция метро «Петровщина». Когда: в 02.00 (в ночь с 13 на 14 октября, то есть с субботы на воскресенье). Сколько: 15 рублей. Билетов всего около 400. КУПИТЬ БИЛЕТ

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