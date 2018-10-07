В Сморгонском районе мужчина из ревности облил электролитом одежду жены

Житель агрогородка Жодишки Сморгонского района испортил почти весь гардероб своей жены, облив 36 предметов ее одежды электролитом, сообщает kraj.by.

Сморгонский районный отдел Следственного комитета в конце сентября возбудил в отношении мужчины уголовное дело.

"Электролит мужчина шприцем набирал в аккумуляторе своей машины. Он ревновал жену и из ревности облил этой жидкостью предметы ее одежды", - рассказал прокурор Сморгонского района Андрей Клышевіч.

В прокуратуре отметили, что преступление было совершено в период времени с 14 августа по 15 сентября. Именно в середине сентября следы, оставленные электролитом на одежде, стали очевидными.

"Это вещество не имеет запаха и проедает одежду только спустя некоторое время. На ней появляются дыры, вещи становятся, как бумажные, и в итоге начинают буквально рассыпаться", - объяснил А.Клышевич.

По его словам, испорченная одежда ремонту не подлежит. Сумма причиненного ущерба составила Br1 136.



Поскольку мужчина с женщиной состоят в браке, все нажитое имущество считается общим. Но личные вещи, в том числе одежда, принадлежат только их хозяину. В данном случае – потерпевшей.

У супругов есть несовершеннолетние дети, но сейчас идет бракоразводный процесс, сообщил начальник Сморгонского районного отдела Следственного комитета Виктор Дамуть.

"Жена подала на развод. Мужу это не понравилось. Семейной паре при разводе придется делить имущество. К тому же, мужчина подозревает супругу в неверности", – уточнил В.Дамуть.

"Все это и стало мотивом преступления. По словам женщины, ревность ее мужа в последнее время стала маниакальной. Среди одежды, которую он облил электролитом, есть дорогие вещи – пальто, куртка, полушубок, дубленка", - сообщил он.

Мера пресечения в отношении обвиняемого не избиралась. Мужчина ранее не судим. Был индивидуальным предпринимателем, но в последнее время не работает.

Дело возбуждено по первой части статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере».

Преступление наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.