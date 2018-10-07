ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сморгонском районе мужчина из ревности облил электролитом одежду жены

08.10.2018 18:43 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Житель агрогородка Жодишки Сморгонского района испортил почти весь гардероб своей жены, облив 36 предметов ее одежды электролитом, сообщает kraj.by.

Сморгонский районный отдел Следственного комитета в конце сентября возбудил в отношении мужчины уголовное дело.

"Электролит мужчина шприцем набирал в аккумуляторе своей машины. Он ревновал жену и из ревности облил этой жидкостью предметы ее одежды", - рассказал прокурор Сморгонского района Андрей Клышевіч.

В прокуратуре отметили, что преступление было совершено в период времени с 14 августа по 15 сентября. Именно в середине сентября следы, оставленные электролитом на одежде, стали очевидными.

"Это вещество не имеет запаха и проедает одежду только спустя некоторое время. На ней появляются дыры, вещи становятся, как бумажные, и в итоге начинают буквально рассыпаться", - объяснил А.Клышевич.

По его словам, испорченная одежда ремонту не подлежит. Сумма причиненного ущерба составила Br1 136.

В Сморгонском районе мужчина из ревности облил электролитом одежду жены
Поскольку мужчина с женщиной состоят в браке, все нажитое имущество считается общим. Но личные вещи, в том числе одежда, принадлежат только их хозяину. В данном случае – потерпевшей.

У супругов есть несовершеннолетние дети, но сейчас идет бракоразводный процесс, сообщил начальник Сморгонского районного отдела Следственного комитета Виктор Дамуть.

"Жена подала на развод. Мужу это не понравилось. Семейной паре при разводе придется делить имущество. К тому же, мужчина подозревает супругу в неверности", – уточнил В.Дамуть.

"Все это и стало мотивом преступления. По словам женщины, ревность ее мужа в последнее время стала маниакальной. Среди одежды, которую он облил электролитом, есть дорогие вещи – пальто, куртка, полушубок, дубленка", - сообщил он.

Мера пресечения в отношении обвиняемого не избиралась. Мужчина ранее не судим. Был индивидуальным предпринимателем, но в последнее время не работает.

Дело возбуждено по первой части статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере».

Преступление наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель агрогородка Жодишки Сморгонского района испортил почти весь гардероб своей жены, облив 36 предметов ее одежды электролитом, сообщает kraj.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
Одна простая привычка, которая позволит вам лучше экономить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика