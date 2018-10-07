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Выручка от управления активами в Азии удвоится до конца 2022 года

08.10.2018 18:16 — Разное | Интерфакс  
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Выручка управляющих компаний от операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет почти вдвое за пять лет - с ожидаемых в текущем году $66 млрд до $112 млрд в 2022 году, прогнозируют аналитик консалтинговой компании McKinsey.

Они объясняют эту тенденцию реформами в Китае, ростом благосостояния в развивающихся странах и старением населения, требующим более эффективных пенсионных программ и вложений.

Активы независимых управляющих компаний в Азии составляют около $16 трлн. Таким образом, они контролируют немногим более 10% всех финансовых активов региона, пишет Financial Times.

Изменения экономической и финансовой политики Китая расширят инвестиционный рынок и приведут к формированию "великой стены" нового капитала в размере около $6 трлн, считают в McKinsey. К 2022 году иностранные управляющие компании смогут получить доступ к таким активам.

На развитых рынках (Япония, Австралия, Тайвань) рост числа пенсионеров в сочетании с пенсионными реформами обеспечит управляющим компаниям как минимум $1,2 трлн новых активов в следующие пять лет.

Еще примерно $2 трлн новых активов станут результатов возросшего спроса на инвестиционные услуги в результате улучшения благосостояния в Индии и странах Юго-Восточной Азии.

 
 
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Выручка управляющих компаний от операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет почти вдвое за пять лет - с ожидаемых в текущем году $66 млрд до $112 млрд в 2022 году,...
 
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