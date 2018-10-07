Два белоруса погибли в результате ДТП под Санкт-Петербургом

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два гражданина Беларуси погибли в результате ДТП под Санкт-Петербургом, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.

По уточненной информации Минздрава, один погиб на месте, второй скончался в больнице. Шестерым медики оказывают помощь. Пострадавшие получили сочетанные травмы различной степени тяжести. С ними работает психолог.

Что касается возможности транспортировки в Беларусь, то это будет решаться после консилиума по каждому пациенту отдельно, отметила Юлия Бородун.

Как сообщалось, микроавтобус Mercedes Sprinter с рабочими попал в ДТП районе деревни Косколово Кингисеппского района Ленинградской области. В результате аварии автомобиль перевернулся. В транспортном средстве находились девять человек - мужчины от 20 до 45 лет. Все - граждане Беларуси.-0-