Российские футболисты Кокорин и Мамаев избили двух чиновников

Как сообщает телеграм-канал Mash, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев напали на одного из посетителей московской кофейни.



Фото: instagram.com

По данным источника, футболисты пришли в заведение позавтракать и заказали кофе, но вели себя шумно и агрессивно. Сотрудники заведения не могли успокоить игроков, после чего замечание им сделал один из постоянных клиентов кофейни. В ответ Кокорин и Мамаев бросили в мужчину стулья и избили его.

Mash уточняет, что пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

— Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России, — отметила руководитель пресс-службы Минпромторга России Залина Корнилова. — Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь. По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации.

Отметим, что это не первая выходка с участием Кокорина и Мамаева. Два года назад они закатили шумную вечеринку в Монте-Карло сразу после провального выступления сборной России на Евро-2016.