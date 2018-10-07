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В Украине открыли солнечную электростанцию в сотне метров от реактора ЧАЭС

08.10.2018 18:35 — Разное | KYKY  
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В Украине открыли первую солнечную электростанцию на месте Чернобыльской АЭС – всего лишь в сотне метров от саркофага, который закрывает взорвавшийся в 1986 году атомный реактор, пишет BBC.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок – это самая серьезная ядерная катастрофа в истории. Реактор накрыли саркофагом, а в 2016 году над ним построили стометровую арку – на средства ЕС и ЕБРР. Проект «Укрытие» стоил два миллиарда евро, и он обеспечит защиту аварийного блока еще на сто лет минимум.

Комплекс бывшей ЧАЭС окружен запретной зоной площадью 2600 квадратных километров. Украинские власти заявляют, что запретной эта зона должна оставаться еще 24 тысячи лет – это срок полураспада изотопов плутония. 

Теперь украинские власти хотят задействовать запретную зону в качестве площадки для энергоустановок, которые используют альтернативные источники энергии. В ста метрах от саркофага открыли первую в стране крупную солнечную электростанцию. 

 
 
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В Украине открыли первую солнечную электростанцию на месте Чернобыльской АЭС – всего лишь в сотне метров от саркофага, который закрывает взорвавшийся в 1986 году...
 
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