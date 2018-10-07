Лукашенко объяснил, зачем Беларуси новое вооружение

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в стране необходимо создавать собственные новые образцы вооружения и военной техники, передает БЕЛТА .

По словам Лукашенко, Беларусь учла опыт войн и локальных конфликтов в мире, а также развитие технических средств. Президент также подчеркнул, что самое важное для белорусской армии – это скорость и маневренность.

«Для нашей Беларуси не танки главное, не самолеты, а специальные войска. Мы должны в любой точке Беларуси (если что-то вдруг произойдет) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти. То есть скорость, маневренность. И под эти войска – силы специальных операций и прочие – мы должны были создавать в том числе и новое оружие. Но только то, которое надо», – заявил Лукашенко.

На полигоне в Ивацевичском районе главе государства доложили о боевых возможностях и основных тактико-технических характеристиках новых образцов.

Кроме того, состоялся практический показ боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники.