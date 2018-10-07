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Лукашенко: Производство вооружения – вопрос номер один для любой страны
08.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что независимость в производстве и модернизации вооружения и военной техники является одним из главных вопросов для любой страны, это «вопрос номер один», сообщает
В качестве примера глава государства привел Россию. «Для президента России более важной проблемы нет, хотя им и так со времен Советского Союза наследство досталось немалое. Но для современного оружия они многое покупали. Сейчас вопрос номер один в России – уйти вообще от покупки импортного. К примеру, даже имея с нами самые тесные и близкие отношения, строя единое Союзного государство, тем не менее они на КамАЗе создают транспорт для перевозки ядерных ракет», – отметил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, как пояснил Путин, Россия в перспективе хочет полностью обеспечить себе независимость в этом вопросе.
Лукашенко отметил, что в Беларуси тоже поставлена задача самостоятельно производить различные виды вооружения, необходимые для обеспечения обороноспособности страны. Речь в частности идет о стрелковом оружии, которым в случае военного времени можно будет снарядить большую часть населения.
«Не дай бог, война, мы раздадим
«Нам нужно то оружие, которое мы будем использовать исключительно для обороны, исключительно на нашей территории и для нанесения тем, кто захочет с нами воевать, неприемлемого ущерба. Это высокоточное ракетное оружие с дальностью до 300-350 км. У нас это все есть», – заверил Лукашенко.
Среди востребованных новинок белорусского ВПК президент назвал беспилотные летательные аппараты.
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В качестве примера президент Беларуси привел Россию, которая в перспективе намерена полностью обеспечить себе независимость в этом вопросе.
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